"No hay imputación sin personas": el fuerte rechazo de especialistas al proyecto de sociedades automatizadas

La postura de la magistratura y la fiscalía: Referentes del poder judicial como la jueza Flores y la fiscal Boquín advirtieron con contundencia ante los legisladores que, bajo los estándares del derecho actual, sin una persona humana identificable no hay imputación posible. Ante un fraude, una quiebra fraudulenta o un perjuicio económico masivo provocado por decisiones algorítmicas, el sistema legal se queda sin un sujeto físico sobre el cual recaer con el peso de la ley penal o civil.

El alerta del sector empresario: La Unión Industrial Argentina (UIA), la entidad gremial-empresaria más representativa del país, formalizó su pedido para que ambas figuras sean descartadas por completo del texto definitivo, advirtiendo sobre la inseguridad jurídica que generará en el mercado formal operar bajo estándares tecnológicos experimentales.