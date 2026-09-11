Del código al daño real: cuáles son los riesgos de las sociedades automatizadas y las DAO que frenan el debate

La disolución de la responsabilidad jurídica: El pilar del derecho mercantil histórico se sustenta en la existencia de una persona humana o jurídica clara sobre la cual recaigan las consecuencias civiles y penales de su accionar. Con las sociedades automatizadas, la gestión queda en manos de modelos algorítmicos. Si una decisión automatizada causa daños patrimoniales masivos, quiebras fraudulentas, perjuicios ambientales o vulneración de derechos, la normativa deja un vacío crítico al no haber un responsable humano directo y verificable que responda con su patrimonio o su libertad.

El "efecto caja negra" y la autonomía fuera de control: La propia evolución de la industria tecnológica —marcada por recientes dimisiones y advertencias públicas de investigadores de gigantes como OpenAI y Anthropic— demuestra que ni los creadores de los sistemas más avanzados del planeta logran prever o controlar totalmente el comportamiento de modelos autónomos en constante autoaprendizaje. Permitir que estructuras comerciales operen bajo este nivel de opacidad técnica expone al mercado a fallos sistémicos imprevisibles.

Vulnerabilidad ante delitos económicos y lavado de dinero: En el caso de las DAOs (organizaciones descentralizadas), la operatoria se rige mediante código informático en redes de bloques sin una administración central. Esto facilita operaciones anónimas o transfronterizas instantáneas, convirtiéndolas en vehículos jurídicos altamente permeables para la evasión fiscal, el fraude automatizado y el lavado de activos, anulando la capacidad de control de los organismos de regulación y fiscalización del Estado.