El Senado homenajeó a la Selección Argentina tras su clasificación a la final del Mundial 2026
Con un ensordecedor aplauso y camisetas colgadas en las bancas, los legisladores celebraron el triunfo ante Inglaterra.
El Senado de la Nación rindió este jueves un homenaje a la Selección Argentina luego de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni le ganara a Inglaterra por 2 a 1 y consiguiera así el pase a la final del Mundial 2026.
La iniciativa fue impulsada por el senador nacional Flavio Fama, de la Unión Cívica Radical, quien destacó el ejemplo que representa el plantel para el país y pidió un aplauso para los jugadores y el cuerpo técnico.
Durante su intervención, Fama evitó hacer referencia a figuras individuales y prefirió destacar el valor colectivo del grupo. "En un país futbolero como Argentina, creo que no podemos dejar pasar la oportunidad para hacer un reconocimiento a un grupo de personas. No me voy a referir a las estrellas ni a las individualidades, creo que no hace falta", expresó.
“El homenaje a un grupo de personas que nos han dado un ejemplo, que nos están dando un ejemplo a todos los argentinos. Ese grupo de argentinos que lo ha ganado todo y aún con todo el éxito, toda la gloria, sigue pidiendo más para dejar bien plantada la popularidad de nuestro fútbol argentino y el prestigio de nuestra querida República", sostuvo el senador radical.
En otro tramo de su discurso, el legislador extendió ese ejemplo al resto de la dirigencia política. Afirmó que el seleccionado debería servir de inspiración para el Poder Ejecutivo y también para el Congreso, al sostener que los intereses del país deben ubicarse por encima de las diferencias personales o partidarias.
"Son un ejemplo para el Poder Ejecutivo, para que entienda que la unión de los argentinos es importante. Son un ejemplo para este Congreso de la Nación, que los intereses de la Nación están por encima de los intereses personales y sectoriales", manifestó durante la sesión.
Asimismo, remarcó que el homenaje se realizaba en una jornada especial, marcada por la expectativa que había generado el partido de semifinales y por el tratamiento legislativo de distintos proyectos, entre ellos la Ley de Tierras. En ese contexto, insistió en que el desempeño del equipo nacional representa un llamado a la responsabilidad y a la búsqueda de objetivos comunes.
Fama también vinculó ese espíritu de unidad con una de las obras más representativas de la literatura argentina. En ese sentido, recordó un pasaje del Martín Fierro, de José Hernández, al señalar que la Selección interpretó el mensaje de que "si entre hermanos se pelean los devoran los de afuera".
Sobre el cierre de su intervención, Fama expresó su deseo de que Argentina vuelva a consagrarse campeona del mundo frente a España y sostuvo que un nuevo título sería otro legado para el deporte y la cultura del país. "Ojalá no solamente que ganemos el domingo frente a España, ojalá que ese sea el mejor ejemplo que nos pueda dejar este grupo argentino a todos nosotros", concluyó antes de pedir un aplauso para la Selección, gesto que fue acompañado por los demás senadores.
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