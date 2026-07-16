El Senado homenajeó a la Selección Argentina tras su clasificación a la final del Mundial 2026

"Son un ejemplo para el Poder Ejecutivo, para que entienda que la unión de los argentinos es importante. Son un ejemplo para este Congreso de la Nación, que los intereses de la Nación están por encima de los intereses personales y sectoriales", manifestó durante la sesión.

Flavio Fama, senador nacional en representación de la provincia de Catamarca

Asimismo, remarcó que el homenaje se realizaba en una jornada especial, marcada por la expectativa que había generado el partido de semifinales y por el tratamiento legislativo de distintos proyectos, entre ellos la Ley de Tierras. En ese contexto, insistió en que el desempeño del equipo nacional representa un llamado a la responsabilidad y a la búsqueda de objetivos comunes.

Fama también vinculó ese espíritu de unidad con una de las obras más representativas de la literatura argentina. En ese sentido, recordó un pasaje del Martín Fierro, de José Hernández, al señalar que la Selección interpretó el mensaje de que "si entre hermanos se pelean los devoran los de afuera".

Sobre el cierre de su intervención, Fama expresó su deseo de que Argentina vuelva a consagrarse campeona del mundo frente a España y sostuvo que un nuevo título sería otro legado para el deporte y la cultura del país. "Ojalá no solamente que ganemos el domingo frente a España, ojalá que ese sea el mejor ejemplo que nos pueda dejar este grupo argentino a todos nosotros", concluyó antes de pedir un aplauso para la Selección, gesto que fue acompañado por los demás senadores.