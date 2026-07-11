El Senado se apronta a tratar el proyecto que autoriza la extranjerización de tierras rurales

Federico Sturzenegger defendió su proyecto en comisiones del Senado.

Por otro lado, en las zonas de frontera dichas operaciones tendrán un tratamiento diferente: la compra de extensiones rurales ubicados en esas áreas por parte de extranjeros requerirá una aprobación conjunta entre los gobiernos provinciales y el nacional, lo que habría abierto las puertas para la aprobación del proyecto anarcocapitalista.

En concreto, el proyecto elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras rurales salvo cuando la adquisición sea por parte de Estados extranjeros y de empresas con participación estatal extranjera, debiendo requerirse en estos casos autorización de la provincia donde se encuentre el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.