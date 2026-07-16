Senado: el oficialismo busca avanzar en su plan para eliminar todo límite a la extranjerización de tierras

Desde las 12 de este jueves, el Senado tendrá su última sesión antes del receso invernal, con el eje principal en la media sanción de la ley de "inviolabilidad de la propiedad privada", una de las prioridades en las que el oficialismo insiste desde su presentación, en abril de este año y mediante la cual apuesta a eliminar cualquier clase de límites a la extranjerización de tierras rurales.