El tuit de Javier Milei, fuera de contexto, en el Día de la Memoria: "Vamos por el buen camino"
En una jornada marcada por la reflexión y la memoria, el Presidente priorizó la agenda económica mientras el Gobierno insiste con el negacionismo.
En una jornada marcada por la carga histórica y las movilizaciones masivas en todo el país, el presidente Javier Milei optó por un marcado silencio institucional respecto al significado del 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, aunque eligió expresarse sobre su supuesta "lucha contra la inflación".
Mientras los organismos de Derechos Humanos y una multitud ganaban las calles al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, el mandatario decidió utilizar sus canales oficiales para centrar el discurso en la agenda económica.
Quien sí se expresó fue el Gobierno libertario a través de un video institucional de corte negacionista y que intenta poner en debate la teoría de los dos demonios.
Javier Milei: economía por sobre Memoria
Más allá de la publicación del video oficial del Gobierno —que generó un fuerte repudio por su enfoque revisionista y el uso de la "teoría de los dos demonios"—, Milei no realizó ninguna mención personal al Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.
En su lugar, el Presidente dedicó su actividad en redes sociales a resaltar lo que considera un éxito en su gestión: el descenso de la suba de precios.
"LA LUCHA CONTRA LA INFLACIÓN. El gráfico muestra que, salvo el actual gobierno, todos los restantes dejaron una mayor inflación que la recibida", escribió el mandatario junto a una serie de datos estadísticos.
Acompañando su mensaje con su habitual arenga de "VLLC!" (Viva la Libertad Carajo), Milei reconoció que "esto no significa que el problema de la inflación esté terminado", pero reafirmó que su administración va "por el buen camino".
Un gesto político deliberado
La decisión de ignorar la efeméride en sus mensajes directos es interpretada por analistas políticos como un gesto de ruptura con el consenso democrático construido desde 1983.
Al priorizar el debate sobre las variables macroeconómicas en un día de duelo nacional y reflexión civil, el Ejecutivo busca desviar la atención de la agenda de Derechos Humanos, a la cual ha calificado en reiteradas oportunidades como una herramienta de "adoctrinamiento".
Este contraste se hizo aún más evidente ante la reacción de los clubes de fútbol de Primera División, que a la medianoche publicaron mensajes unánimes de "Memoria, Verdad y Justicia", marcando una distancia ética y social con la postura adoptada por la Casa Rosada.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario