El tuit de Javier Milei, fuera de contexto, en el Día de la Memoria: "Vamos por el buen camino"

En su lugar, el Presidente dedicó su actividad en redes sociales a resaltar lo que considera un éxito en su gestión: el descenso de la suba de precios.

"LA LUCHA CONTRA LA INFLACIÓN. El gráfico muestra que, salvo el actual gobierno, todos los restantes dejaron una mayor inflación que la recibida", escribió el mandatario junto a una serie de datos estadísticos.

Acompañando su mensaje con su habitual arenga de "VLLC!" (Viva la Libertad Carajo), Milei reconoció que "esto no significa que el problema de la inflación esté terminado", pero reafirmó que su administración va "por el buen camino".

milei tuit El tuit de Javier Milei en el Día de la Memoria.

Un gesto político deliberado

La decisión de ignorar la efeméride en sus mensajes directos es interpretada por analistas políticos como un gesto de ruptura con el consenso democrático construido desde 1983.

Al priorizar el debate sobre las variables macroeconómicas en un día de duelo nacional y reflexión civil, el Ejecutivo busca desviar la atención de la agenda de Derechos Humanos, a la cual ha calificado en reiteradas oportunidades como una herramienta de "adoctrinamiento".

Este contraste se hizo aún más evidente ante la reacción de los clubes de fútbol de Primera División, que a la medianoche publicaron mensajes unánimes de "Memoria, Verdad y Justicia", marcando una distancia ética y social con la postura adoptada por la Casa Rosada.