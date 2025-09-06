Villa Crespo: efectivos de la policía porteña desalojaron una casa tomada

El procedimiento integra una serie de acciones impulsadas por la Ciudad para reforzar el cumplimiento de la ley, mejorar la seguridad y recuperar espacios públicos.

Desalojo



Según datos oficiales, ya se han realizado más de 400 operativos para restituir propiedades usurpadas a sus dueños y se efectuaron 10 megaoperativos para desalojar manteros y desmantelar ferias ilegales en zonas como Once, Flores, Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios, Constitución, Retiro, el aeroparque Jorge Newbery, Plaza Lavalle y Congreso.

Las autoridades informaron que con estas medidas se liberaron veredas y plazas que eran ocupadas por comercio de mercadería de origen desconocido, lo que afectaba la libre circulación y suponía competencia desleal para los comerciantes registrados.

Además, se intensificaron los controles sobre los “trapitos”, en especial antes de partidos masivos como el de Argentina y Venezuela, y se envió a la Legislatura un proyecto de ley para endurecer las penas contra quienes extorsionan y amenazan a conductores en la vía pública.