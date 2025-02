Elecciones Legislativas: la Ciudad de Buenos Aires también suspendió las PASO

voto electrónico1.jpg

“Agradezco a todas las fuerzas políticas que acompañaron la suspensión de las PASO. Esta decisión no solo representa un ahorro de 20 mil millones de pesos para los vecinos, sino que también muestra una política más responsable y madura. Las PASO legislativas eran un mecanismo costoso que solo resolvía los problemas de los políticos, no de la gente. En un contexto donde cada peso cuenta, decidimos priorizar lo que realmente importa: obras, seguridad, salud, educación", aseguró el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en su cuenta de la red social X.

La suspensión de las PASO contó con el apoyo del PRO, el peronismo, la UCR, La Libertad Avanza y algunos bloques minoritarios. "No vamos a oponernos, aunque no queremos parches y queremos que se eliminen", había adelantado la titular del bloque de La Libertad Avanza Pilar Ramírez antes de la sesión y disparó contra el macrismo: "por un lado suspendemos las PASO y por el otro desdoblamos, no se entiende en qué vamos a ahorrar".

Quienes se opusieron fueron los tres legisladores del Frente de Izquierda (Gabriel Solano, Andrea D’Atri y Mercedes Trimarchi), mientras que Yamil Santoro (Republicanos Unidos), se abstuvo.

jorge macri