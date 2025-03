Elisa Carrió tildó de "cajera" a Karina Milei y Guillermo Francos le respondió: "No hay pruebas"

karina y javier milei

Carrió calificó a la secretaria general de la presidencia de ser "la cajera". "Como dije en 2003 que el cajero era (Julio) De Vido y después Lázaro Báez, ahora la cajera es Karina Milei", denunció Carrió en diálogo con LN+. Antes, por la tarde, dos diputados nacionales de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, también habían denunciado a Karina Milei por la posible comisión de cohecho, tráfico de influencias y por infringir la Ley de Ética Pública, luego de que varios empresarios del mundo cripto aseguraran que cobraba para agendar reuniones con su hermano.

"Primero analicemos quién es Lilita Carrió, -comenzó Francos- no quiero criticarla particularmente porque la gente conoce mucho... Ella ha hecho denuncias importantes, muchas sin éxito, y solamente quiero recordar una que a mí me afectó personalmente, porque el denunciado es amigo mío, Domingo Cavallo. Una vez Lilita dijo que Cavallo tenía un fondo con (los banqueros David) Mulford y Carlos Rohm de 400 millones de dólares en el exterior. Yo no lo podía creer, livianamente hizo esa denuncia en un momento en que la Argentina estaba viviendo una crisis en el gobierno de (Fernando) de la Rúa, por 2001. Lo hizo con un papel falso de la Fincen (la Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos), que generó confusión en la Argentina y en el mundo. Al tiempo se demostró que la denuncia era falsa, que no existía el fondo, que ese papel era falso. Cavallo declaró, le hizo una causa a Carrió por esto, salió la sentencia, nunca pidió disculpas, cuando la Justicia dijo que había sido falsa la denuncia".

Y siguió: "una persona que hace eso... Así también debo reconocer que en algunos casos hizo denuncias verdaderas, pero también dijo Carrió que va a ser candidata, en el mismo programa fue. En el mismo programa que anuncia su candidatura denuncia a Karina Milei. A ver, me parece más o menos lo mismo que los tuits de Cristina Kirchner, están en campaña política, pero es un poco irresponsable asignar responsabilidades sin pruebas, es irresponsable hacer estas cosas, estas denuncias públicas, cuando no hay pruebas. Si tiene pruebas, que vaya a la Justicia". Lo cierto, sin embargo, es que la Coalición Cívica ya presentó la denuncia en los tribunales federales.