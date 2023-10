¿Elisa Carrió predijo el final de Juntos por el Cambio?

"La oposición hoy es un actor que no quiere estar más en Juntos por el Cambio: Mauricio. Yo ya lo detecté el año pasado. No quiere estar con el radicalismo, no quiere estar con la Coalición Cívica. Lo dijo: quiere estar con Milei", explicó Elisa Carrió en abril de 2023 durante una entrevista en el canal LN+. que reprodujo este jueves el canal C5N.