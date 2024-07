Elisa Carrió, tajante: "Una sociedad rota vota a un roto, un sociedad resentida vota un resentido"

Y disparó: "una sociedad rota vota a un roto, es decir que él nos expresa. Una sociedad resentida vota a un resentido".

carrio captura.jpg

Sobre los cotidianos exabruptos de Milei, Carrió advirtió que "no hay en el insulto nada que tenga que ver con Dios. Segundo, no hay nada en Dios que tenga que ver con el no reconocimiento y empatía hacia el otro. No hay nada en Dios que no signifique amor por los que menos tienen. No hay nada en Dios que sea materialismo puro y duro. No hay nada en Dios de eso. Dios es adonái".

"Dios puede ser terrible en el momento en que construye el pueblo elegido, pero finalmente Dios es adonái, qué es adonái para los judíos, es amor. Entonces hasta ahora no lo veo", sentenció la ex diputada nacional.

Y siguió: "en donde no hay Dios es en la megalomanía. Por ejemplo en Milei, que es megalómano. En 'yo soy la patria' de Cristina (Kirchner), en 'yo soy el mejor del mundo'. Ahí no", enfatizó Carrió.

Además consideró que Cristina Kirchner "hubiera sido la gran presidenta de Argentina". "Cuando yo la escuchaba era republicana, cuando querían la división de poderes, cuando estábamos juntas. Pero no quiso ser lo que estaba llamada a ser, concluyó.

Elisa Carrió y Cristina Kirchner

Carrió aseguró además de tener un método para detectar a "nuevos ricos" y saber si realizan actividades ilícitas. "Cuando veo enanitos y columnas, digo: esto es un narco", señaló en referencia a la decoración de las casas en los barrios privados. Y siguió: "prohibiría a los vulgares, ricos y pobres. Los nuevos ricos son peores".

"Fíjense en los country, vean las columnas de las casas, cuanto más columnas y enanitos, esos son narcos. Vienen con pulseras y todos tatuados", insistió.

Carrio y cristina Carrio y cristina Agencias / G. Jononovich

En otro momento de la entrevista, Carrió señaló que era "lo que se puede ser amiga de Cristina" Kirchner. "Yo hablaba con ella, quizá porque usábamos la misma cartera que se vendía en Avenida Alvear", comentó.

Y recordó que "ella primero era Senadora, pero después fue Diputada. Te diría que lo fue cuando yo era Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de 1999 al 2001, y ella era miembro. Tenía un maltrato con su gente. Un día fui a su despacho y le dije ‘delante mío no’”.

Sin embargo, Carrió admitió que quería a Cristina y advirtió: “No es que haya dejado de quererla, es que la denuncié por corrupción, cosa que yo nunca pensé que era. Pero lo hice por no ser cómplice”.