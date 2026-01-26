Elogios desde Washington: Scott Bessent destacó la evolución política de Javier Milei
El secretario del Tesoro estadounidense volvió a respaldar el swap de monedas entre ambos países y afirmó que Argentina ocupa hoy un lugar central en la estrategia regional de la Casa Blanca.
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a expresar un fuerte respaldo al presidente argentino Javier Milei y al rumbo político y económico que tomó la Argentina desde su llegada al poder. En una entrevista concedida a La Derecha Diario/RAV Español, el funcionario norteamericano destacó el crecimiento del mandatario en el plano institucional y aseguró que “está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel”, una definición que rápidamente generó repercusión en ambos países.
Durante la charla, puso especial énfasis en el acuerdo de swap de monedas alcanzado entre Estados Unidos y Argentina, al que calificó como una decisión estratégica impulsada directamente por el presidente Donald Trump. Según explicó, la intervención estadounidense respondió a la necesidad de respaldar a un aliado clave en un momento delicado. En ese sentido, afirmó que Trump “demostró liderazgo, respaldó al presidente Milei” en un contexto que describió como de “cierta turbulencia en el mercado”.
El funcionario fue más allá al señalar que, desde la mirada de Washington, existieron maniobras internas para generar inestabilidad económica. “Estaba muy claro, muy claro, que los kirchneristas estaban intentando provocar una alteración en el mercado para afectar la elección”, expresó Bessent, quien consideró que el acuerdo terminó siendo positivo para ambas partes. Incluso remarcó que Estados Unidos obtuvo beneficios concretos: “Terminamos ganando dinero con la transacción”.
En esa línea, buscó despejar críticas sobre el alcance del acuerdo y aclaró su naturaleza financiera. “Todos decían, ‘Oh, le están dando a los argentinos los 20.000 millones de dólares’. No, no, no hicimos eso. Eso fue un préstamo. Pudimos fortalecer a Argentina, dar apoyo al gobierno, al país, y, lo más importante, al pueblo argentino”, explicó. Según detalló, Argentina ya devolvió USD 2.500 millones, lo que permitió que la operación sea considerada “un gran acuerdo para todos”.
Bessent también analizó el impacto político del liderazgo de Milei y sostuvo que logró captar el apoyo de sectores que históricamente se encontraban alejados del poder. En particular, mencionó a los jóvenes y a los sectores más vulnerables, a quienes definió como “quienes más sufrieron bajo el kirchnerismo, bajo el peronismo”. Para el funcionario, ese respaldo constituye una base política sólida que podría sostener al actual presidente durante los próximos años.
En clave regional, el secretario del Tesoro afirmó que Argentina se transformó en el “eje central de la estrategia estadounidense en América Latina”. “Argentina dio un giro y, ahora, Paraguay, Chile, Bolivia, creo que Colombia también dará un giro. Veremos qué ocurre en Brasil. Nuestros aliados centroamericanos…”, enumeró, y agregó que la Casa Blanca busca “recuperar a nuestros grandes aliados latinoamericanos dentro de nuestra esfera de influencia”.
Por último, Bessent destacó el renovado atractivo del país para las inversiones extranjeras. Reveló que “una de las mayores compañías mineras del mundo” analiza desembarcar en la Argentina con una inversión estimada entre 10.000 y 12.000 millones de dólares, algo que, según afirmó, era impensado bajo “el robo y la corrupción del gobierno de los Kirchner”. En ese contexto, sostuvo que hoy la Argentina “es ahora su principal destino de inversión”.
