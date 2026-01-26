Elogios desde Washington: Scott Bessent destacó la evolución política de Javier Milei

scott bessent con milei en buenos aires

En clave regional, el secretario del Tesoro afirmó que Argentina se transformó en el “eje central de la estrategia estadounidense en América Latina”. “Argentina dio un giro y, ahora, Paraguay, Chile, Bolivia, creo que Colombia también dará un giro. Veremos qué ocurre en Brasil. Nuestros aliados centroamericanos…”, enumeró, y agregó que la Casa Blanca busca “recuperar a nuestros grandes aliados latinoamericanos dentro de nuestra esfera de influencia”.

Por último, Bessent destacó el renovado atractivo del país para las inversiones extranjeras. Reveló que “una de las mayores compañías mineras del mundo” analiza desembarcar en la Argentina con una inversión estimada entre 10.000 y 12.000 millones de dólares, algo que, según afirmó, era impensado bajo “el robo y la corrupción del gobierno de los Kirchner”. En ese contexto, sostuvo que hoy la Argentina “es ahora su principal destino de inversión”.