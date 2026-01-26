El Gobierno oficializó las renuncias de los titulares de la UIF, el Renaper y Transporte
El gobierno de Javier Milei encara la segunda parte de su mandato con cambios de nombres en lugares clave de la administración.
El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes las renuncias del titular de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y de los titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Secretaría de Transporte de la Nación.
Así quedó plasmado en distintos decretos publicados hoy en el Boletín Oficial. De esta manera el contador Pablo Luis Santos dejará el cargo de director nacional del Renaper y en su lugar asumirá el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.
En tanto Paul Starc dio un paso al costado como titular de la UIF, organismo al que había llegado en abril de 2025 luego de la renuncia de Ignacio Yacobucci, y tras una extensa carrera en la investigación de delitos complejos y la implementación de políticas de seguridad.
Ahora, por medio del Decreto 45/2026 el gobierno aceptó su renuncia y le agradeció por los servicios prestados durante su paso por el organismo.
La gestión de Starc, de acuerdo con un comunicado difundido por el Ministerio de Justicia, se destacó por su profesionalismo y compromiso, adecuando el sistema de prevención del lavado de activos y de financiación del terrorismo a los estándares nacionales e internacionales vigentes. El comunicado también informó que Starc continuará colaborando con el Gobierno en tareas vinculadas a la gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional.
Si bien todavía no fue oficializado, desde el Gobierno ya adelantaron que el licenciado Ernesto Gaspari asumirá la conducción de la UIF.
En paralelo, se hizo efectivo un cambio clave en la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Mediante el Decreto 47/2026 se oficializó la salida de Luis Octavio Pierrini y la designación, a partir del 22 de enero, del arquitecto Fernando Augusto Herrmann, como nuevo titular del área.
Tras la salida de Pierrini de la Secretaría de Transporte, se anunciaron cambios entre las máximas autoridades de las empresas estatales Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF): los dos presidentes de las empresas, Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, renunciaron el miércoles de la semana pasada.
