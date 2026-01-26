El Gobierno oficializó las renuncias de los titulares de la UIF, el Renaper y Transporte

uif

Si bien todavía no fue oficializado, desde el Gobierno ya adelantaron que el licenciado Ernesto Gaspari asumirá la conducción de la UIF.

En paralelo, se hizo efectivo un cambio clave en la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Mediante el Decreto 47/2026 se oficializó la salida de Luis Octavio Pierrini y la designación, a partir del 22 de enero, del arquitecto Fernando Augusto Herrmann, como nuevo titular del área.

Tras la salida de Pierrini de la Secretaría de Transporte, se anunciaron cambios entre las máximas autoridades de las empresas estatales Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF): los dos presidentes de las empresas, Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, renunciaron el miércoles de la semana pasada.