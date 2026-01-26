El Gobierno suma el proyecto de ley Penal Juvenil al temario a tratar en extraordinarias en febrero

bullrich represion

El Ejecutivo, por su parte, sigue concentrado en la reforma laboral como eje de su gestión económica y política, lo que explica que esa iniciativa mantenga el protagonismo en las negociaciones con bloques aliados. Una fuente parlamentaria aseguró que la estrategia es trazar prioridades sin dispersar votos, un equilibrio delicado en un Congreso fragmentado.

La voz de Bullrich sobre el Régimen Penal Juvenil no va en solitario: otros referentes de distintos espacios también exigen avanzar, ya sea por motivaciones de orden público o como respuesta a casos de violencia que resonaron en la opinión pública en las últimas semanas. Los cruces sobre la edad de imputabilidad, en particular, prometen debates intensos y polarizados cuando toquen el recinto.

Sumar la Ley Penal Juvenil al temario impone desafíos adicionales al Gobierno que deberá gestionar expectativas tanto dentro de su propia coalición como con aliados dispersos. Este tipo de temas, más que sumar acuerdos automáticos, tiende a escalar las tensiones en la deliberación legislativa.