El Gobierno suma el proyecto de ley Penal Juvenil al temario a tratar en extraordinarias en febrero
Con una mirada netamente punitivista, el gobierno libertario sumó a la agenda de las sesiones extraordinarias un proyecto que promete generar encendidas discusiones.
Las principales espadas del gobierno de Javier Milei se reunieron este lunes en Casa Rosada para comenzar a dar forma al "plan de batalla" que adoptarán de cara al nuevo periodo de sesiones extraordinarias que se abrirá en el Congreso de la Nación en febrero.
Tal como se espera el foco central estará puesto en el polémico proyecto de reforma laboral. Sin embargo el Ejecutivo libertario resolvió sumar al temario a tratar la discusión por la ley Penal Juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad que impulsa el oficialismo como única respuesta a la inseguridad.
La decisión fue confirmada este lunes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en sus redes sociales. La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, había vuelto a reavivar el debate por la baja de la edad de imputabilidad y presionó para que la cuestión sea considerada en el ámbito parlamentario durante 2026. Su planteo, tanto en el recinto como en redes sociales, pone el foco en la necesidad, según su lectura, de ajustar el régimen penal para jóvenes que cometen delitos graves en un enfoque netamente punitivo y lejos de la prevención y contención de estos mismos jóvenes.
El proyecto de Régimen Penal Juvenil ya había tenido avances en 2025 cuando logró dictámenes en comisiones de la Cámara de Diputados, aunque nunca llegó a ser votado en el recinto por falta de acuerdo. Con la conformación actual del Congreso y una nueva composición de fuerzas, la iniciativa recupera impulso y se perfila como uno de los debates más sensibles del año.
En la Casa Rosada admiten que la inclusión de la ley Penal Juvenil en la conversación no era parte del plan original, pero la presión política y social en torno a la seguridad y la responsabilidad penal temprana obligó a abrir ese capítulo antes de lo previsto. Expertos legislativos señalan que la discusión podría extenderse incluso más allá de las extraordinarias, hasta encontrar consensos básicos entre las distintas fuerzas.
El Ejecutivo, por su parte, sigue concentrado en la reforma laboral como eje de su gestión económica y política, lo que explica que esa iniciativa mantenga el protagonismo en las negociaciones con bloques aliados. Una fuente parlamentaria aseguró que la estrategia es trazar prioridades sin dispersar votos, un equilibrio delicado en un Congreso fragmentado.
La voz de Bullrich sobre el Régimen Penal Juvenil no va en solitario: otros referentes de distintos espacios también exigen avanzar, ya sea por motivaciones de orden público o como respuesta a casos de violencia que resonaron en la opinión pública en las últimas semanas. Los cruces sobre la edad de imputabilidad, en particular, prometen debates intensos y polarizados cuando toquen el recinto.
Sumar la Ley Penal Juvenil al temario impone desafíos adicionales al Gobierno que deberá gestionar expectativas tanto dentro de su propia coalición como con aliados dispersos. Este tipo de temas, más que sumar acuerdos automáticos, tiende a escalar las tensiones en la deliberación legislativa.
