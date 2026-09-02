Según Javier Milei, los salarios de trabajadores informales "están volando": la exorbitante cifra que brindó

"Una de las cosas que dicen es, 'no, bueno, pero los salarios no crecen'. Es mentira eso", sentenció Milei al inicio de su alocución. Al desglosar el mercado laboral, reconoció que el salario real del sector privado formal se encuentra “empatado”, mientras que justificó la caída en el sector público al ironizar sobre los recortes en la planta estatal: “¿Están bajando? ¿Acaso eso no era algo que estábamos buscando?”.