Según Javier Milei, los salarios de trabajadores informales "están volando": la exorbitante cifra que brindó
Durante su exposición en el encuentro internacional enfocado en el modelo económico, el mandatario rechazó las críticas sobre la pérdida de poder adquisitivo.
Mientras las mediciones oficiales y privadas advierten sobre el impacto de la tensión social y la caída del consumo, el presidente javier Milei sostuvo este miércoles que los salarios informales crecieron más de un 60% por encima de los precios, un segmento cuya evolución real resulta indemostrable por la falta de registros formales.
En medio de un escenario económico cruzado por el malestar social y los reclamos sectoriales ante la dificultad cotidiana para llegar a fin de mes, el mandatario protagonizó un nuevo tramo de fuerte controversia discursiva. Al disertar en el encuentro "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas", defendió los índices macroeconómicos de su gestión y desestimó los informes que señalan un deterioro generalizado de los ingresos.
"Una de las cosas que dicen es, 'no, bueno, pero los salarios no crecen'. Es mentira eso", sentenció Milei al inicio de su alocución. Al desglosar el mercado laboral, reconoció que el salario real del sector privado formal se encuentra “empatado”, mientras que justificó la caída en el sector público al ironizar sobre los recortes en la planta estatal: “¿Están bajando? ¿Acaso eso no era algo que estábamos buscando?”.
El foco de Javier Milei en la informalidad
El núcleo de la polémica llegó cuando el jefe de Estado cuestionó la metodología de medición de los analistas y opositores, a quienes acusó de omitir una porción sustancial de la economía.
"La parte deshonesta es que están dejando la mitad del mercado laboral afuera. Y que cuando ustedes toman el sector informal, los salarios del sector informal están literalmente volando. Le han ganado a la inflación más de 60%", sostuvo el Presidente.
La afirmación presidencial generó inmediatas objeciones en el arco económico y estadístico. Al tratarse de trabajadores no registrados —un universo que compone una parte crítica de la masa laboral del país—, la evolución de sus haberes carece de registros sistemáticos, mediciones oficiales consolidadas o estadísticas públicas estables que permitan certificar formalmente dicho incremento, convirtiendo la premisa en una afirmación metodológicamente indemostrable y en contraste directo con la erosión del poder de compra que denuncian las PyMEs y los sectores vulnerables.
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