Axel Kicillof responsabilizó a Javier Milei por el "plan sistemático de desindustrialización de la Argentina"
Durante el acto por el Día de la Industria que el gobernador encabezó en el Parque Industrial de Morón, dijo que la situación de los industriales es “un desastre, no hay uno al que le vaya bien”.
Axel Kicillof encabezó este miércoles el acto por el Día de la Industria que se desarrolló en el Parque Industrial de Morón y apuntó contra el Gobierno Nacional al afirmar que “si hoy le va mal al sector industrial es por la responsabilidad de Javier Milei”.
Al término de acto, el gobernador bonaerense expresó que “nuestra provincia tiene el 50 por ciento de la industria del país” y luego de conversar con los industriales que participaron del evento sacó una conclusión: “Lo digo descarnadamente: un desastre, no hay uno al que le vaya bien, no hay un sector que esté en buenas condiciones”.
En diálogo con C5N, el mandatario advirtió que “la industria ha caído, en conjunto, más de un 12 por ciento desde que llegó Milei. Son números comparables a los de los peores episodios de desindustrialización argentina”, enfatizó.
Dijo que con los empresarios “estuvimos charlando de las situaciones que están atravesando y están todos en modo supervivencia. Como vemos que las familias se endeudan para llegar a fin de mes, vemos que las empresas se endeudan para seguir trabajando, para no despedir”, añadió.
En ese sentido, dijo que “tenemos un gobierno como es el de Milei que todo esto lo desconoce y además lo desprecia; hay una enorme falta de respeto al trabajador argentino, al bonaerense, al industrial, al empresario”.
El mandatario provincial señaló que la crisis que atraviesa el sector “no pasa porque se apliquen políticas de libre mercado, por la escuela austríaca, por el anarcocapitalismo… Acá hay decisiones deliberadas y además muy costosas del gobierno de Milei para generar este resultado” de destrucción de la industria nacional.
“Cuatro años más de esto y el tejido industrial, la matriz productiva va a quedar absolutamente bombardeada” porque en el Gobierno Nacional “quieren un país sin industrias”, sentenció en línea con el discurso que brindó poco antes ante centenares de empresarios de todo el país, de sectores como el metalúrgico, la industria cervecera, la naval y la del juguete, entre otras.
"Hay un plan sistemático de desindustrialización de la Argentina, una decisión inadecuada, criminal y suicida de nuestra soberanía”, dijo Kicillof, para dirigirse a los industriales presentes: “El objetivo es quebrar a todos ustedes porque quieren cambiar la matriz productiva del país".
Y aseveró: "Hay que cambiar la política económica. Milei, con su fatal arrogancia, toma políticas encaminadas a perjudicar al sector industrial y nos cuesta carísimo. Yo lo llamaba industricidio y ahora lo llamo plan de exterminio de la industria nacional... La buena noticia es que con otro rumbo se puede revertir la situación, porque esto no es producto del contexto mundial o de un efecto climático", concluyó.
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