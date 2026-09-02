Axel Kicillof responsabilizó a Javier Milei por el "plan sistemático de desindustrialización de la Argentina"

Axel Kicillof en el acto por el Día de la Industria que tuvo lugar en Morón.

El mandatario provincial señaló que la crisis que atraviesa el sector “no pasa porque se apliquen políticas de libre mercado, por la escuela austríaca, por el anarcocapitalismo… Acá hay decisiones deliberadas y además muy costosas del gobierno de Milei para generar este resultado” de destrucción de la industria nacional.

“Cuatro años más de esto y el tejido industrial, la matriz productiva va a quedar absolutamente bombardeada” porque en el Gobierno Nacional “quieren un país sin industrias”, sentenció en línea con el discurso que brindó poco antes ante centenares de empresarios de todo el país, de sectores como el metalúrgico, la industria cervecera, la naval y la del juguete, entre otras.

"Hay un plan sistemático de desindustrialización de la Argentina, una decisión inadecuada, criminal y suicida de nuestra soberanía”, dijo Kicillof, para dirigirse a los industriales presentes: “El objetivo es quebrar a todos ustedes porque quieren cambiar la matriz productiva del país".

Y aseveró: "Hay que cambiar la política económica. Milei, con su fatal arrogancia, toma políticas encaminadas a perjudicar al sector industrial y nos cuesta carísimo. Yo lo llamaba industricidio y ahora lo llamo plan de exterminio de la industria nacional... La buena noticia es que con otro rumbo se puede revertir la situación, porque esto no es producto del contexto mundial o de un efecto climático", concluyó.