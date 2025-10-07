En la mira: aseguran que Patricia Bullrich sabía de Fred Machado

Diciembre de 2018: un avión se estrelló en Venezuela con 1.200 kilos de cocaína del cártel de Sinaloa. Según el informe, la aeronave pertenecía a la organización de Machado.

Marzo de 2019: otro avión cayó en México con 1.215 kilos de cocaína , también vinculado al mismo grupo.

Enero de 2020: una aeronave fue interceptada en Guatemala con 1.700 kilos de cocaína , país en el que Machado realizaba inversiones.

Febrero de 2020: un nuevo avión fue retenido en Belice con 2.300 kilos de cocaína a bordo.

Estas operaciones ya eran seguidas de cerca por la Justicia estadounidense, que tenía bajo investigación al empresario argentino por su presunta relación con el narcotráfico internacional.

Fred Machado y sus vínculos políticos

En ese contexto, el Ministerio de Seguridad argentino informó a Estados Unidos que Machado había financiado la campaña política de José Luis Espert, aportando fondos y facilitando transporte aéreo durante los recorridos proselitistas.

Los reportes también señalaban que el empresario había construido múltiples vínculos políticos y empresariales en el país, lo que otorga mayor relevancia a la advertencia temprana de las autoridades argentinas y explica la insistencia de la ministra Patricia Bullrich para que José Luis Espert de explicaciones públicas cuando el caso salió a la luz.

fred machado espert