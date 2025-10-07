MinutoUno

En la mira: aseguran que Patricia Bullrich sabía de Fred Machado

Política

En 2021 y 2022, el Ministerio de Seguridad de la Nación había informado a Estados Unidos sobre los vínculos del empresario narco con la política argentina.

Patricia Bullrich

Patricia Bullrich

Durante el gobierno de Alberto Fernández, el Ministerio de Seguridad elaboró dos informes, que fueron remitidos a Estados Unidos, en los que detallaba los presuntos vínculos del empresario Fred Machado con el narcotráfico y lavado de dinero a través del financiamiento de campañas políticas en Argentina.

En 2021, la Homeland Security de Estados Unidos le consultó a las autoridades argentinas qué información tenían sobre Fred Machado, ya que estaba imputado por una gran cantidad de delitos en ese país. Frente a ese requerimiento, el Ministerio de Seguridad respondió con dos informes oficiales que describían las actividades del empresario y de la organización a la que pertenecía.

En esos informes se señalaba que Machado estaba vinculado a cuatro aviones cuyos registros habían sido alterados para facilitar el tráfico de cocaína de cárteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa, según informó La Nación.

FRED MACHADO PATRICIA BULLRICH

Fred Machado y el narcotráfico: cuatro vuelos y toneladas de cocaína

El detalle de los informes, que fueron hechos en 2021 y 2022, indican una secuencia de operaciones vinculadas al empresario:

  • Diciembre de 2018: un avión se estrelló en Venezuela con 1.200 kilos de cocaína del cártel de Sinaloa. Según el informe, la aeronave pertenecía a la organización de Machado.

  • Marzo de 2019: otro avión cayó en México con 1.215 kilos de cocaína, también vinculado al mismo grupo.

  • Enero de 2020: una aeronave fue interceptada en Guatemala con 1.700 kilos de cocaína, país en el que Machado realizaba inversiones.

  • Febrero de 2020: un nuevo avión fue retenido en Belice con 2.300 kilos de cocaína a bordo.

Estas operaciones ya eran seguidas de cerca por la Justicia estadounidense, que tenía bajo investigación al empresario argentino por su presunta relación con el narcotráfico internacional.

Fred Machado y sus vínculos políticos

En ese contexto, el Ministerio de Seguridad argentino informó a Estados Unidos que Machado había financiado la campaña política de José Luis Espert, aportando fondos y facilitando transporte aéreo durante los recorridos proselitistas.

Los reportes también señalaban que el empresario había construido múltiples vínculos políticos y empresariales en el país, lo que otorga mayor relevancia a la advertencia temprana de las autoridades argentinas y explica la insistencia de la ministra Patricia Bullrich para que José Luis Espert de explicaciones públicas cuando el caso salió a la luz.

fred machado espert
Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas