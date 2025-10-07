Patricia Bullrich presentó el Centro Nacional Antiterrorismo, que será dirigido por la SIDE

La SIDE comandará el CNE, pero será el Ministerio de Seguridad el que se encargará de activar protocolos y coordinar fuerzas federales en todo el territorio nacional.

Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal (MPF) podrá designar un enlace administrativo y el CNA desarrollará enlaces permanentes con otros organismos nacionales a fin de ofrecer una respuesta integral.

El flamante organismo también incluirá a miembros de los Ministerios de Defensa, Seguridad, Economía, Interior y Justicia, la Cancillería, Unidad de Información Financiera (UIF), Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar y la Dirección Nacional de Migraciones.

"El terrorismo no se combate con improvisación. Se combate con inteligencia, cooperación nacional e internacional, planificación y acción concreta. Eso es exactamente lo que va a hacer este centro", insistió la ministra de Javier Milei, que también es candidata a senadora nacional de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires.

Acompañada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el jefe de la SIDE, Sergio Darío Neiffert, y el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Ignacio Ernesto Cichello, Patricia Bullrich presentó su nueva creación.