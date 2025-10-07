Patricia Bullrich presentó el Centro Nacional Antiterrorismo, que será dirigido por la SIDE
La explicación más inverosímil sirvió de móvil para la creación de un nuevo organismo gubernamental para luchar contra el terrorismo, según la ministra.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este martes el Centro Nacional Antiterrorista, un organismo que funcionará bajo la cúpula de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) con el objetivo de coordinar los organismos del Estado para combatir y prevenir el terrorismo.
Sin especificar qué grupos vinculados al terrorismo son una amenaza actual o latente para nuestro país, la titular de Seguridad de Javier Milei señaló que los grupos armados extremistas "no se combaten con improvisación", y de ahí la creación da una nueva dependencia del Estado.
Hasta la fecha la tarea estaba repartida entre múltiples organismos, desde la SIDE y el Ministerio de Seguridad de la Nación hasta las fuerzas locales según el distrito que corresponda.
Pero en adelante la información que manejen esos entes estará unificada en el Centro Nacional Antiterrorismo, que va a cooperar con los gobiernos provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que sea necesario.
El Centro Nacional Antiterrorista, o CNA, "viene a cerrar una brecha histórica", según Patricia Bullrich, debido a "la falta de coordinación entre organismos" públicos “para responder” a las intimidaciones de organizaciones del terrorismo como el Estado Islámico (ISIS), Hamás, Al Qaeda y Hezbolá, cuyos integrantes están acusados por el Estado argentino por los atentados a la Embajada de Israel, en 1992, y a la sede de la AMIA, en 1994.
La SIDE comandará el CNE, pero será el Ministerio de Seguridad el que se encargará de activar protocolos y coordinar fuerzas federales en todo el territorio nacional.
Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal (MPF) podrá designar un enlace administrativo y el CNA desarrollará enlaces permanentes con otros organismos nacionales a fin de ofrecer una respuesta integral.
El flamante organismo también incluirá a miembros de los Ministerios de Defensa, Seguridad, Economía, Interior y Justicia, la Cancillería, Unidad de Información Financiera (UIF), Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar y la Dirección Nacional de Migraciones.
"El terrorismo no se combate con improvisación. Se combate con inteligencia, cooperación nacional e internacional, planificación y acción concreta. Eso es exactamente lo que va a hacer este centro", insistió la ministra de Javier Milei, que también es candidata a senadora nacional de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires.
Acompañada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el jefe de la SIDE, Sergio Darío Neiffert, y el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Ignacio Ernesto Cichello, Patricia Bullrich presentó su nueva creación.
