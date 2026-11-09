Quién es Marta Griselda Torres, la mujer que emocionó al papa León XIV: no puede ver ni caminar

"Quiero que puedan servir a otras personas que viven en una situación parecida, que sepan que no están solas. Que tienen derecho a ser recibidas, amadas y respetadas. Se lo entrego como agradecimiento a Dios por haberme regalado tantas cosas. Muchas cruces, sí, pero muchos regalos", expresó la mujer con la voz quebrada.

Profundamente conmovido, el Sumo Pontífice se acercó a Marta para saludarla afectuosamente y le entregó un presente muy especial: un rosario bendecido. "Su vida es un milagro de Dios... Muchas gracias", le respondió el Papa, cerrando un momento imborrable para la comunidad de Almirante Brown.