Quién es Marta Griselda Torres, la mujer que emocionó al papa León XIV: no puede ver ni caminar
Durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, el papa León XIV vivió un momento de emoción al escuchar el resiliente testimonio de una de las residentes.
La visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole regaló uno de los momentos más conmovedores de toda la gira. Este lunes, el Sumo Pontífice escuchó el resiliente testimonio de vida de Marta Griselda Torres, una residente que logró sobreponerse a un abandono familiar y a las severas dificultades que le impuso su cuerpo.
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El crudo testimonio de Marta Torres y el abandono
Frente a la atenta mirada del Papa y la emoción de los presentes en el santuario del predio, Marta tomó el micrófono para compartir su dolorosa historia. "Nací con una discapacidad que me impide caminar y ver, o mejor dicho, una parálisis cerebral. Mi mamá me abandonó un día antes de mi cumpleaños. Se fue de mi casa y no volvió más", comenzó relatando.
Tras ser criada por su padre y sus hermanos, Marta debió afrontar múltiples internaciones, operaciones y la difícil tarea de encontrar un lugar adecuado para vivir. "De tanto andar y no encontrar nada, me sentía rechazada", confesó emocionada. Sin embargo, su vida dio un giro de fe cuando llegó a la institución de Claypole: "El Cottolengo para mí fue un faro de luz. No solo un lugar para vivir, sino un lugar donde fui recibida, alojada y querida".
El emotivo intercambio de regalos con el papa León XIV
Con el deseo de ayudar a otras personas que atraviesan situaciones de soledad o discapacidad, Marta decidió plasmar su experiencia de vida en un libro autobiográfico. Durante el acto central, tuvo el privilegio de entregarle personalmente un ejemplar impreso al papa León XIV.
"Quiero que puedan servir a otras personas que viven en una situación parecida, que sepan que no están solas. Que tienen derecho a ser recibidas, amadas y respetadas. Se lo entrego como agradecimiento a Dios por haberme regalado tantas cosas. Muchas cruces, sí, pero muchos regalos", expresó la mujer con la voz quebrada.
Profundamente conmovido, el Sumo Pontífice se acercó a Marta para saludarla afectuosamente y le entregó un presente muy especial: un rosario bendecido. "Su vida es un milagro de Dios... Muchas gracias", le respondió el Papa, cerrando un momento imborrable para la comunidad de Almirante Brown.
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