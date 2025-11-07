En Nueva York, Javier Milei expuso su programa económico ante líderes empresarios globales

En un encuentro reservado con algunos de los principales ejecutivos de compañías internacionales, Javier Milei expuso en Nueva York los lineamientos de su programa económico y convocó a los empresarios a apostar por la Argentina. La reunión fue organizada por el Council of the Americas y se realizó en una histórica casona de Park Avenue, donde el mandatario fue acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el embajador ante Estados Unidos, Alec Oxenford.