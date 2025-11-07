En Nueva York, Javier Milei expuso su programa económico ante líderes empresarios globales
Durante una reunión organizada por el Council of the Americas, el Presidente explicó las próximas etapas del ajuste, defendió las reformas estructurales y sostuvo que su programa tiene una proyección de al menos seis años.
En un encuentro reservado con algunos de los principales ejecutivos de compañías internacionales, Javier Milei expuso en Nueva York los lineamientos de su programa económico y convocó a los empresarios a apostar por la Argentina. La reunión fue organizada por el Council of the Americas y se realizó en una histórica casona de Park Avenue, donde el mandatario fue acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el embajador ante Estados Unidos, Alec Oxenford.
Durante más de hora y media, delineó los pasos que seguirá su Gobierno en materia fiscal, laboral e impositiva. Tras su exposición inicial, respondió preguntas de los representantes de firmas como Morgan Stanley, Pepsico, Glencore, FedEx, Pfizer, Cisco, Merck, Continental Grain Company, AES Corporation y Newmont Corporation, entre otras.
De acuerdo con uno de los asistentes, el Presidente ofreció un nivel de detalle “que sorprendió gratamente” a los participantes, quienes valoraron su disposición a explicar las medidas de ajuste y las futuras reformas estructurales. Milei remarcó que su hoja de ruta tiene una perspectiva de largo plazo, con un horizonte de al menos seis años, y aseguró que el país ya comenzó a generar condiciones para atraer inversiones sostenibles.
Uno de los temas que generó mayor interés fue el de las patentes farmacéuticas, cuestión clave en las negociaciones bilaterales con Estados Unidos. Al respecto, el jefe de Estado fue contundente al afirmar que “las patentes son un derecho de propiedad”, despejando dudas sobre la postura del Gobierno frente a las regulaciones del sector.
Según testigos del encuentro, los ejecutivos de FedEx y McEwen Copper Inc elogiaron las políticas del Gobierno libertario, mientras que la presidenta del Council of the Americas, Susan Segal, destacó el compromiso del mandatario con las reformas. “Estuvieron los principales inversores internacionales sentados a la mesa, y muchos ya están apostando por la Argentina gracias al programa que impulsa Milei”, afirmó.
El Presidente reiteró que continuará promoviendo cambios en materia laboral y tributaria, apoyado en los acuerdos parlamentarios que, según anticipó, buscará consolidar tras el fortalecimiento del oficialismo en las elecciones de medio término. Su mensaje final fue claro: “La Argentina será un destino atractivo para invertir si seguimos este camino con coherencia y determinación”.
Cómo sigue la agenda de Javier Milei en Estados Unidos
Sábado 8 de noviembre
- 9:30 hs - Partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de El Alto, donde arribará a las 10:20 hs.
- 11 hs - El Presidente participará de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional. A continuación, saludo al señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, D. Rodrigo Paz Pereira.
- 13 hs - Asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de mando.
- 14 hs - Partida del vuelo especial que conducirá al Presidente de regreso a Buenos Aires.
- 17:35 hs - Arribo a la Ciudad de Buenos Aires.
