En seis meses creció un 27% la cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad

Dentro de los CIS, el informe detalló que el 74,1% de las personas alojadas eran varones y el 25,8% mujeres. El peso relativo de los menores también fue significativo: el 15% tenía menos de 15 años, mientras que el 83% de los alojados superaba los 18. En términos de gestión, el 28,3% se encontraba en dispositivos administrados por el Gobierno de la Ciudad, el 31,8% en centros conveniados y el 40% en instituciones de gestión asociada.

En relación al lugar de nacimiento, el 35,4% de las personas alojadas en CIS nació en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el 52,4% provenía de la provincia de Buenos Aires u otra provincia del país y el 11,8% del extranjero. Casi la totalidad de las personas relevadas contaba con documentación: el 96,2% tenía documento argentino y el 2,1% extranjero, mientras que sólo el 0,8% carecía de identificación.

La población relevada directamente en la calle también mostró un marcado predominio masculino: el 80,1% eran varones y el 12,9% mujeres. El grupo etario más numeroso correspondió a quienes tenían entre 19 y 59 años, que concentraron el 85,3% de los casos. Entre los mayores de 60 años se observó un 6,8%, mientras que los menores de 18 representaron apenas el 1,3%.

gente-en situacion de calle

En cuanto a los espacios de pernocte, el 81,4% de las personas observadas dormía en veredas, el 5,1% en plazas o parques y el 4,1% bajo autopistas. En menor medida se detectaron casos en terminales de transporte, entradas de hospitales, cajeros automáticos y lugares de culto.

El relevamiento también permitió caracterizar a la población en términos socioeconómicos. Del total de personas observadas en la calle que respondieron el cuestionario, el 64,8% declaró haber realizado alguna actividad remunerada en la semana previa al censo. Las tareas más frecuentes fueron changas (40,9%), cartoneo (40,7%) y pedido de dinero (28,6%). En menor medida se mencionaron la venta ambulante y otros trabajos informales.

El acceso a ingresos no laborales alcanzó al 26,3% de la población entrevistada, principalmente a través del Programa Ciudadanía Porteña, que representó el 70,9% de los casos. También se mencionaron jubilaciones y pensiones (26,9%), asignaciones y otros subsidios.