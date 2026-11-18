El descargo del bombero que fue detenido durante la visita del papa León XIV: "Nunca fui un terrorista"
Tomás Natenzon fue sobreseído y liberado por la Justicia tras pasar casi una semana detenido. En redes sociales publicó un mensaje con su testimonio.
Tomás Natenzon, el bombero que fue detenido durante la visita del papa León XIV por poseer equipos de comunicación y una credencial falsa, publicó un contundente mensaje en sus redes sociales tras haber sido sobreseído y liberado por decisión de la jueza María Servini.
“Nunca fui un terrorista y nunca tuve intención de atentar contra el Papa y nunca fui parte de ningún plan de esa naturaleza”, sostuvo Natenzon, quien había sido arrestado el domingo 8 de noviembre cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de la Ciudad durante un control de seguridad en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en Palermo, donde se desarrollaría la misa del papa León XIV.
En su mensaje, el bombero explicó porqué llevaba cuatro equipos de comunicación al ser detenido y justificó la cantidad de dispositivos que se encontraron en su casa durante un posterior allanamiento.
Luego del procedimiento, se confirmó que Natenzon es bombero voluntario del cuartel de Vuelta de Rocha y a su vez trabaja para una empresa de radio y comunicación, encargada de los operativos por el Papa.
El testimonio del bombero detenido durante la visita del papa León XIV
“Soy Tomás Natenzon, tengo 25 años y siento que llegó el momento de contar mi historia con mis propias palabras”, comienza el descargo publicado hace dos días en su cuenta de Facebook.
“El domingo pasado mi vida cambió de un momento a otro. Fui detenido en Palermo, cerca del escenario donde se desarrollaría la misa del papa León XIV. En cuestión de horas, mi nombre y mi imagen recorrieron los medios de comunicación de todo el país, presentándome como un supuesto infiltrado y vinculándome con posibles amenazas a la seguridad del Santo Padre”, expuso.
En su escrito confirmó: “Soy bombero voluntario del cuartel de Vuelta de Rocha y me dedico profesionalmente al mundo de las telecomunicaciones. De hecho, fui responsable del diseño del sistema de comunicaciones que se utilizó a nivel nacional para las actividades de la visita del Papa”.
En ese sentido, explicó que “se trataba de un desarrollo tecnológico de gran complejidad, que incorporaba conectividad satelital Starlink y diferentes soluciones de comunicación para garantizar la coordinación y conectividad necesarias durante un acontecimiento de semejante magnitud”.
A raíz de esto, manifestó que “mientras públicamente se construía una imagen de mí como un supuesto infiltrado, mi trabajo estaba relacionado precisamente con la infraestructura tecnológica de comunicaciones que hacía posible el funcionamiento del operativo de la visita papal”.
“Nunca fui un terrorista, nunca tuve intención de atentar contra el Papa y nunca fui parte de ningún plan de esa naturaleza. Sin embargo, mi nombre y mi rostro quedaron expuestos ante millones de personas. Se utilizaron palabras como «arsenal», «infiltrado» y «amenaza», generando una condena social anticipada que difícilmente pueda borrarse”, expuso el bombero.
Sobre su detención, indicó que pasó “días muy difíciles, con angustia e incertidumbre, lejos de mi familia, de mis afectos y de mi vida cotidiana”.
Luego de permanecer seis días detenido, la Justicia dictó el sobreseimiento y ordenó la inmediata libertad del bombero: “Hoy quiero recuperar algo que considero fundamental: mi identidad, mi dignidad y mi buen nombre. No pretendo victimizarme ni alimentar una polémica. Simplemente creo que tengo derecho a contar quién soy, qué hago y qué fue lo que realmente ocurrió”.
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