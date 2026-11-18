“El domingo pasado mi vida cambió de un momento a otro. Fui detenido en Palermo, cerca del escenario donde se desarrollaría la misa del papa León XIV. En cuestión de horas, mi nombre y mi imagen recorrieron los medios de comunicación de todo el país, presentándome como un supuesto infiltrado y vinculándome con posibles amenazas a la seguridad del Santo Padre”, expuso.

En su escrito confirmó: “Soy bombero voluntario del cuartel de Vuelta de Rocha y me dedico profesionalmente al mundo de las telecomunicaciones. De hecho, fui responsable del diseño del sistema de comunicaciones que se utilizó a nivel nacional para las actividades de la visita del Papa”.

Elementos de radiofrecuencia hallados en la vivienda del joven

En ese sentido, explicó que “se trataba de un desarrollo tecnológico de gran complejidad, que incorporaba conectividad satelital Starlink y diferentes soluciones de comunicación para garantizar la coordinación y conectividad necesarias durante un acontecimiento de semejante magnitud”.

A raíz de esto, manifestó que “mientras públicamente se construía una imagen de mí como un supuesto infiltrado, mi trabajo estaba relacionado precisamente con la infraestructura tecnológica de comunicaciones que hacía posible el funcionamiento del operativo de la visita papal”.

El bombero fue detenido durante un operativo de seguridad por la visita del papa León XIV

“Nunca fui un terrorista, nunca tuve intención de atentar contra el Papa y nunca fui parte de ningún plan de esa naturaleza. Sin embargo, mi nombre y mi rostro quedaron expuestos ante millones de personas. Se utilizaron palabras como «arsenal», «infiltrado» y «amenaza», generando una condena social anticipada que difícilmente pueda borrarse”, expuso el bombero.

Sobre su detención, indicó que pasó “días muy difíciles, con angustia e incertidumbre, lejos de mi familia, de mis afectos y de mi vida cotidiana”.

Luego de permanecer seis días detenido, la Justicia dictó el sobreseimiento y ordenó la inmediata libertad del bombero: “Hoy quiero recuperar algo que considero fundamental: mi identidad, mi dignidad y mi buen nombre. No pretendo victimizarme ni alimentar una polémica. Simplemente creo que tengo derecho a contar quién soy, qué hago y qué fue lo que realmente ocurrió”.