Endeudados, jubilados y personas con discapacidad marchan este miércoles hacia Plaza Congreso

Según indicaron desde la agrupación que conduce Silvia Saravia, la concentración en los alrededores del Parlamento se producirá desde el mediodía, en coincidencia con el pedido de sesión especial motorizado por legisladores opositores, que quieren emplazar a las comisiones para dictaminen proyectos vinculados a la morosidad familiar y a la prórroga de la emergencia en discapacidad.