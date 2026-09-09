Endeudados, jubilados y personas con discapacidad marchan este miércoles hacia Plaza Congreso
La marcha está convocada para el mediodía del miércoles y busca dar impulso a las iniciativas parlamentarias para aliviar la situación de miles de argentinos.
Libres del Sur convocó para este miércoles a una movilización al Congreso para respaldar y dar impulso a los proyectos presentados por bloques opositores, que contemplan la adopción de medidas de alivio para las personas y familias endeudadas con entidades financieras y aplicaciones.
Según indicaron desde la agrupación que conduce Silvia Saravia, la concentración en los alrededores del Parlamento se producirá desde el mediodía, en coincidencia con el pedido de sesión especial motorizado por legisladores opositores, que quieren emplazar a las comisiones para dictaminen proyectos vinculados a la morosidad familiar y a la prórroga de la emergencia en discapacidad.
La jornada coincidirá además con la tradicional movilización que jubilados realizan cada miércoles frente al Congreso, donde está vez también tendrán lugar las distintas acciones impulsadas por los colectivos convocantes.
El objetivo es instalar en la agenda pública el impacto del sobreendeudamiento familiar y plantear la necesidad de avanzar en soluciones concretas para las personas y familias afectadas.
Personas con discapacidad y familiares, marchan al Congreso
Organizaciones, personas con discapacidad, familias, trabajadores y prestadores se concentrarán para reclamar que el Congreso avance con el tratamiento de la prórroga de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
El proyecto de prórroga —Expediente 4018-D-2026— fue presentado con el acompañamiento de diputadas y diputados de distintos bloques.
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