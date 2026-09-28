Aseguran que la morosidad récord de las familias con Javier Milei fue causada por la destrucción del ingreso

Sector Financiero: a julio de 2026, la mora con entidades bancarias tradicionales trepó al 13,0% , un nivel histórico que solo encuentra comparación con los peores meses posteriores al estallido del 2001.

a julio de 2026, la mora con entidades bancarias tradicionales trepó al , un nivel histórico que solo encuentra comparación con los peores meses posteriores al estallido del 2001. Sector No Financiero: la situación es aún más crítica entre los usuarios de billeteras virtuales y créditos no bancarios, donde la irregularidad rompió todos los récords, superando incluso los picos de la pandemia para alcanzar un alarmante 33,9%.

El impacto de los salarios y el fuerte aumento de las tarifas

Desde el CEPA explicaron que este fenómeno es el correlato directo de la caída del salario real. Durante la actual gestión, los ingresos de los trabajadores registrados acumularon una caída del 14,3%, a lo que se sumó una pérdida de 8,3 puntos porcentuales si se contempla también el universo de los jubilados. Esta pérdida de poder de compra forzó a los hogares a recurrir al endeudamiento para sostener su consumo básico y atrasar los efectos del ajuste.