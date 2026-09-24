Se profundiza la crisis en la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad

Con Luis Petri en Defensa, IOSFA acumuló una deuda de 214 mil millones de pesos.

Tras recibir el informe que da cuenta de la magnitud de los problemas que enfrenta el ex IOSFA, Presti resolvió desplazar a Guzmán. En su presentación, Guzmán advirtió que OSFA, a cargo del general de brigada Pablo Plaza, había solicitado que IOSFA continuara brindando atención médica a sus afiliados a través de la red de prestadores.

El pedido modificó sustancialmente el escenario previsto para la liquidación de la obra social. La administración había contemplado mantener las prestaciones hasta el próximo 30 de septiembre y luego concentrarse en las tareas administrativas y financieras de liquidación, con un cierre definitivo previsto para el 5 de febrero de 2027.

La continuidad de las prestaciones implica que IOSFA siga recibiendo facturas de prestadores y proveedores, registrándolas, auditándolas y generando nuevas obligaciones antes de poder determinar el balance final.

Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa).

El capítulo financiero de IOSFA tiene antecedentes que exceden a la administración Guzmán. Una parte sustancial del deterioro se produjo durante la gestión de Oscar Sagás, con Petri al frente de Defensa, cuando el salto de precios registrado durante el cambio de administración nacional impactó sobre medicamentos, insumos médicos y prestaciones. El organismo no logró implementar a tiempo un esquema de contingencia frente a ese shock de costos y a lo largo de 2024 acumuló un pasivo de 122.554 millones de pesos tras haber recibido una obra social con las cuenmtas equilibradas. Ese pasivo sigue crceiendo hasta superar los 213 mil millones de pesos durante el proceso de liquidación.