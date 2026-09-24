Se profundiza la crisis en la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
El ministro de Defensa Carlos Presti echó al liquidador del ex IOSFA que se hunde en una profunda crisis y arrastra una deuda de 214 mil millones de pesos.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, le pidió este miércoles la renuncia al coronel mayor retirado Ariel Guzmán, administrador y liquidador del ex Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) que se hunde cada vez más en la profunda crisis en que entró tras el paso de Luis Petri por la cartera de Defensa. Guzmán había sido designado para conducir el proceso de disolución y liquidación del organismo, pero su gestión terminó chocando con una acumulación de problemas financieros, administrativos y patrimoniales sumado a cierto comportamiento de soberbia en la gestión.
Presti recibió de la administración de Petri una deuda consolidada de 213.902 millones de pesos, según el estado de situación a julio pasado. De ese monto, 139.057 millones de pesos corresponden a obligaciones vinculadas con Gendarmería y Prefectura, alrededor del 65% del pasivo.
La comisión interministerial creada para ordenar la salida no logró hasta ahora alcanzar un acuerdo definitivo. El punto de conflicto pasa, entre otras cuestiones, por quién debe hacerse cargo de las obligaciones generadas por las prestaciones de las fuerzas de seguridad.
El pasivo comprende deudas con laboratorios, droguerías, prestadores médicos, proveedores de medicamentos y otros actores del sistema sanitario. Ahora, con Guzmán fuera del proceso, la crisis pasa directamente al escritorio de Presti: conseguir los recursos y la asistencia de Economía para ordenar el pasivo, cerrar la liquidación y dejar finalmente libre el camino para que OSFA pueda comenzar a operar sin cargar con la crisis de su antecesora. Para Presti, la asistencia del Ministerio de Economía será determinante. Sin recursos extraordinarios y una estrategia de negociación con laboratorios, droguerías y prestadores, la liquidación corre el riesgo de seguir acumulando obligaciones mientras se intenta cerrar las cuentas del organismo en extinción.
Apenas 3 días después de su salida del ex IOSFA Guzmán habí advertido sobre las dificultades que atravesaba el proceso de liquidación y sobre la imposibilidad de cumplir con varios de los objetivos previstos para su gestión. En ese sentido, Guzmán detalló el descalce financiero, la acumulación de nuevas obligaciones y las dificultades para sostener las prestaciones, en un escenario que se apartó del cronograma original de cierre.
Tras recibir el informe que da cuenta de la magnitud de los problemas que enfrenta el ex IOSFA, Presti resolvió desplazar a Guzmán. En su presentación, Guzmán advirtió que OSFA, a cargo del general de brigada Pablo Plaza, había solicitado que IOSFA continuara brindando atención médica a sus afiliados a través de la red de prestadores.
El pedido modificó sustancialmente el escenario previsto para la liquidación de la obra social. La administración había contemplado mantener las prestaciones hasta el próximo 30 de septiembre y luego concentrarse en las tareas administrativas y financieras de liquidación, con un cierre definitivo previsto para el 5 de febrero de 2027.
La continuidad de las prestaciones implica que IOSFA siga recibiendo facturas de prestadores y proveedores, registrándolas, auditándolas y generando nuevas obligaciones antes de poder determinar el balance final.
El capítulo financiero de IOSFA tiene antecedentes que exceden a la administración Guzmán. Una parte sustancial del deterioro se produjo durante la gestión de Oscar Sagás, con Petri al frente de Defensa, cuando el salto de precios registrado durante el cambio de administración nacional impactó sobre medicamentos, insumos médicos y prestaciones. El organismo no logró implementar a tiempo un esquema de contingencia frente a ese shock de costos y a lo largo de 2024 acumuló un pasivo de 122.554 millones de pesos tras haber recibido una obra social con las cuenmtas equilibradas. Ese pasivo sigue crceiendo hasta superar los 213 mil millones de pesos durante el proceso de liquidación.
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