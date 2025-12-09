Es oficial el llamado a sesiones extraordinarios por parte del Gobierno: todos los detalles
Serán doce días hábiles de sesiones donde se abordarán seis proyectos de vital importancia para la Casa Rosada.
El Gobierno oficializó este martes el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación desde el 10 hasta el 30 de diciembre, donde se tratarán proyectos de vital importancia para el Ejecutivo con vistas a 2026 como el Presupuesto y las reformas laboral y del Código Penal.
La cristalización del anticipo de Adorni llegó con la publicación del Boletín Oficial, que incluyó al Decreto 865/2025. En ese documento, firmado por Javier Milei y su ministro coordinador, se estableció que los legisladores tendrán solo doce días hábiles para tratar las principales reformas que impulsa La Libertad Avanza.
El anuncio de la convocatoria consolida una agenda legislativa de gran trascendencia, con repercusiones sobre sectores clave de la economía y el régimen fiscal. La medida responde a la “necesidad de dotar de un marco normativo actualizado al ciclo político y económico en curso”, y busca “agilizar el tratamiento de políticas urgentes”.
Los libertarios están confiados en que tendrán los avales para repetir ese dictamen, que en el primer intento consiguió 21 firmas de los 49 diputados que integran la comisión de Presupuesto.
Los proyectos en agenda
- Una de las iniciativas más relevantes será el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026, que establece los recursos y gastos del Estado para el año siguiente, siendo un punto determinante para la planificación financiera y de políticas públicas.
- El Congreso también deberá abocarse a la discusión de la Ley de Inocencia Fiscal, un proyecto orientado a modificar el régimen impositivo vigente, así como la denominada Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, impulsada como parte de los grandes lineamientos económicos trazados por la gestión de Milei.
- Otro de los puntos centrales es el Proyecto de Ley de Modernización Laboral, cuyo texto será enviado por el Poder Ejecutivo Nacional para su consideración. La reforma busca actualizar el marco regulatorio del empleo, generando debates sobre flexibilización y derechos laborales.
- En materia judicial, el temario extraordinario incorpora la propuesta de Reforma del Código Penal, que prevé ajustar definiciones y penas para diversos delitos conforme a los estándares contemporáneos reclamados por el Poder Ejecutivo.
- El paquete de temas incluye además el Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que revisa la Ley 26.639 vigente. Las autoridades ambientales advirtieron sobre el impacto potencial de estas modificaciones en la protección de los ecosistemas de alta montaña.
