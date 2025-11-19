Escándalo en Pinamar: la tesorera municipal fue filmada llevándose el dinero de la recaudación

El episodio también derivó en acusaciones cruzadas dentro del propio gobierno local. El vocero del intendente, Diego Andrés Uribe, responsabilizó a la Fiscalía y a la Policía Federal por no haber detenido a Watson cuando abandonó el edificio municipal, intentando desplazar el foco de la gestión de Ibarguren y evitar la pregunta central: ¿cómo fallaron todos los mecanismos de control durante tanto tiempo?

Mientras se intenta establecer el monto total del presunto desfalco -que distintas fuentes ya califican como millonario-, el municipio enfrenta un fuerte reclamo social. Vecinos, trabajadores municipales y referentes políticos exigen transparencia, claridad y explicaciones oficiales sobre un caso que expuso grietas serias en la administración de fondos públicos. Pinamar espera respuestas, mientras la Justicia avanza y el impacto del caso sigue creciendo.