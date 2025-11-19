Nueva jornada de movilización de jubilados vuelve a tensar el centro porteño

Los organizadores enfatizaron además que la marcha carga “claras banderas contra Donald Trump, contra Javier Milei y contra el Fondo Monetario Internacional”, y que la fecha fue elegida estratégicamente “veinticuatro horas antes del Día de la Soberanía”.

Congreso vallado El Congreso estará vallado y con un fuerte operativo de seguridad

Desde el lado de los movimientos sociales, la UTEP anticipó que no concurrirá con grandes columnas, sino con delegaciones más reducidas, como gesto de respaldo a los reclamos pero en el marco de un esquema de movilización distinto desde que comenzaron a cumplirse con rigor las reglas del protocolo antipiquetes. Algo similar ocurrirá con Territorios en Lucha, que incluirá a agrupaciones como Libres del Sur, cuyos miembros se desplazarán en transporte público desde distintos puntos del AMBA.

La dinámica de estas protestas también cambió con la implementación de controles más estrictos a micros y vehículos sin habilitación, lo que disminuyó la presencia de columnas masivas provenientes de Retiro o Constitución.

A esto se suma el impacto de los cambios en la política social, como la reducción de programas gestionados por organizaciones. En este marco, voces como la de Esteban “Gringo” Castro insisten en que “no hay ninguna posibilidad de salir adelante como pueblo si no nos expresamos pacíficamente en las calles de todo el país”, reivindicando la manifestación como herramienta central de presión política y social.