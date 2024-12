Este es el departamento en el que Edgardo Kueider cumplirá con su prisión domiciliaria

Kueider y Guinsel Costa fijaron como domicilio el departamento 103 del las torres llamadas “Tierra Alta”, un exclusivo edificio ubicado en la calle Del Maestro esquina Gonzalo Bulnes, en la ciudad de Asunción.

Se trata de un edificio de siete pisos con un total de 43 departamentos, todos baños en suite, parrilla en el balcón y cochera. Cuenta además con un área de quincho, salón climatizado, pileta y gimnasio.

“En el último piso podrá disfrutar de una terraza con todas las comodidades para disfrutar de espacios bien pensados para satisfacer las exigencias de confort y entretenimiento”, describen en el sitio oficial del proyecto inmobiliario que posee otros cinco edificios en Asunción.

departamento kueider paraguay

Pedirán la liberación del senador Kueider

Mientras tanto, el abogado de Kueider, Ricardo Preda Del Puerto, solicitará a la Justicia de Paraguay que se le otorgue al senador una libertad ambulatoria.

Según informó C5N, el pedido se realizará una vez que se fije el domicilio en Asunción, lo que en Paraguay se denomina "arraigo". En caso de que la solicitud sea aprobada por el juez de la causa, Kueider podrá abandonar el mencionado departamento y transitar por las calles de la ciudad sin ningún tipo de impedimento. La única condición será que no abandone el país mientras permanezca imputado.

Edgardo Kueider fue detenido en la madrugada del miércoles en el Puente de la Amistad que une Foz do Iguazú, Brasil, con Ciudad del Este, Paraguay. Se transportaba en una camioneta 4x4 que no está a su nombre y que no tenía permiso para manejar. Estaba acompañado por quien sería su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa.

Al revisar el vehículo y la documentación, personal de Migraciones de Paraguay descubrió que el senador intentaba ingresar a ese país con 211.102 dólares, 646.000 pesos y 3,9 millones de guaraníes (unos USD 500 aproximadamente) en efectivo y sin declarar.

Tanto Kueider como Guinsel Costa quedaron detenidos inmediatamente y fueron imputados por tentativa de contrabando.