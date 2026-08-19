Estudio de a UBA: el 42% de los argentinos no se identifica con ningún partido político
Casi la mitad de los argentinos no siente ningún apego partidario y serán clave para la definición de las elecciones del próximo año.
A poco más de un año de las elecciones presidenciales, un estudio del observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que la apatía frente a la discusión política es récord y en la actualidad el 42% de los argentinos no simpatiza ni se identifica con ningún partido político. El relevamiento anual "Creencias Sociales 2026" expuso además que seis de cada diez ciudadanos muestran poco o nulo interés por la actividad política general.
La cifra del 42% representa un máximo histórico de desapego partidario que consolidó su crecimiento a partir del año 2024. Este universo de ciudadanos no alineados posee un peso equivalente al de los principales agrupamientos políticos del país.
Esta apatía se sintetiza en la popular premisa de "yo el lunes tengo que ir a trabajar igual", una postura pragmática que refleja el desencanto social frente a la dirigencia. No obstante, la investigación precisa que la falta de identidad partidaria no equivale a la ausencia de una posición ideológica.
Así, señala el informe, el "ningunismo" se consolida como un fenómeno transversal en la sociedad argentina.
El desinterés político se consolida como una postura que atraviesa edades, géneros y niveles educativos diversos en todo el país. En paralelo, el desinterés alcanza al 63% de los encuestados, una cifra que creció 18 puntos con respecto a 2025 y refleja una clara dificultad ciudadana para encontrar espacios de pertenencia.
Las diferencias ideológicas perdieron peso sobre los vínculos personales y la vida cotidiana de los ciudadanos. Según los datos del informe, el 70% de las personas podría formar pareja con alguien de pensamiento político opuesto, mientras que ocho de cada diez rechazaron juzgar al otro por sus convicciones ideológicas.
Esta tolerancia en el plano interpersonal no se traduce necesariamente en una mayor cohesión social o comunitaria. El estudio advierte que el 71% de la población cree que no se puede confiar en la mayoría de las personas, al tiempo que apenas uno de cada diez argentinos participa activamente en organizaciones políticas, sociales o comunitarias.
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