Estudio de a UBA: el 42% de los argentinos no se identifica con ningún partido político

Las diferencias ideológicas perdieron peso sobre los vínculos personales y la vida cotidiana de los ciudadanos. Según los datos del informe, el 70% de las personas podría formar pareja con alguien de pensamiento político opuesto, mientras que ocho de cada diez rechazaron juzgar al otro por sus convicciones ideológicas.

Esta tolerancia en el plano interpersonal no se traduce necesariamente en una mayor cohesión social o comunitaria. El estudio advierte que el 71% de la población cree que no se puede confiar en la mayoría de las personas, al tiempo que apenas uno de cada diez argentinos participa activamente en organizaciones políticas, sociales o comunitarias.