Exautoridades de PAMI denuncian compras sin licitación y sobreprecios

“Durante años, la política convirtió a PAMI en una caja” la cual “usaron para hacer negocios y montar estructuras clientelares en cada rincón del país”, denunciaron. Las acusaciones involucraron a delegaciones de Misiones, Santa Cruz, La Pampa, Chaco y Buenos Aires.

A las denuncias se suman ahora acusaciones por compras sin licitación, proveedores recurrentes y sobreprecios por supuestas urgencias.

“Cuando llegamos nos sorprendió que había muchísimos trámites de este tipo”, contó el exrepresentante de una sede de PAMI en la provincia de Buenos Aires.

“Como soy médico, después de un tiempo me puse a revisar algunos casos y me di cuenta de que en la mayoría no había riesgo de vida”, agregó en diálogo con Ámbito y explicó que “al tratarse de supuestas urgencias, se pagaban sobreprecios de hasta el 700%”.

El médico indicó que, al revisar las solicitudes, se encontró con un pedido de biopsia para un tumor benigno, el cual consideró que no era una urgencia y decidió rechazarlo. Así “pasamos de tener siete pedidos diarios a uno semanal”, remarcó.

Viviana Aguirre, exfuncionaria del PAMI en La Plata, fue quien presentó una denuncia ante la Justicia. “Había sobreprecios en todo, en las prótesis, en los marcapasos, en los traslados, todo se justificaba con el riesgo de vida”, dijo en diálogo con C5N.

Por su parte, Sergio Torres, extitular del PAMI en la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, contó: “Le pidieron el 10% a una médica, viajé a Buenos Aires, estuve hablando con Esteban Leguizamo antes de realizar la denuncia, le comenté sobre esta situación y él me dijo que no se podía hacer nada porque estas cosas se definen políticamente”.

“Cuando vuelvo a Santa Cruz paso a estar frizado y eso me ocasionó problemas en el día a día porque las autorizaciones solamente las puede aprobar Leguizamo”, dijo en una entrevista con Radio con Vos.

En cuanto a la crisis de prestadores, el titular de un centro de salud que atiende a 3.500 pacientes por mes, expresó: “La demanda es incontenible, son millones de jubilados que no tienen suficiente oferta y te llenan la agenda, eso estaría bien si se actualizaran los honorarios de acuerdo a la inflación, pero en el último año no paramos de perder, el último aumento de la consulta fue de $270”.

Por otro lado, denuncian que desde hace meses el PAMI les hace retenciones indebidas. “Son débitos automáticos con conceptos absurdos, así te retienen el 10% de toda la facturación y se repite en cada período con débitos gemelos, es increíble”, explicó una de las fuentes consultadas por Ámbito.