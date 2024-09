Exclusivo de Argenzuela: el demoledor testimonio del ex de Lilia Lemoine, sobre el material extorsivo

"Es lo que ella muestra, parte de lo que muestra. Ella dice que tiene un video de él con un delirio místico", adelantó Rial al poner al aire una foto en la que se observan unas manos y unos pies que serían de la diputada y el mandatario. "Ella anda diciendo 'yo tengo la llave para el juicio político'", dijo el conductor.

En este marco, este martes Mauro Federico contó detalles de lo que pudo hablar con la expareja de Lemoine, quien estaría "cansado de ver cómo ella y su entorno 'perjudican y dañan la figura del presidente Javier Milei'", por lo que decidió contar todo, aunque en Argenzuela no reprodujeron "los elementos más delicados, que remiten a situaciones más específicas, de salud mental".

"Por ahora tiene la banca de Karina Milei y el temor de Javier Milei. Ella dice que si le quieren hacer juicio político, la llave la tiene ella", acotó el conductor Jorge Rial.

En este sentido, el exnovio de Lemoine sería una de las pocas personas que conoce el material con el que la diputada extorsionaría al presidente libertario. A su vez, todos estos elementos estarían en manos de un amigo de la legisladora y del mandatario: "El Elfo".

Quién es el Elfo

Según relató Federico, se trata de "Luis Padrón, de 32 años. Es formoseño. Desde los 14 años sufre bullying por razones de su identidad sexual o su forma de vestirse. Buscando refugio le dijo a sus padres que quería comenzar una larga carrera de cirugías para convertirse en elfo. Sus padres le dieron el aval y comenzaron a pagarle las cirugías".

El joven efectivamente se hizo decenas de cirugías para parecerse a un elfo. Luego "construyó un vínculo importante con Lilia Lemoine y Javier Milei, y formó parte del show Pandenomics".

"En el momento de la campaña, mientras avanza la candidatura, ella empezó a tener una relación sexoafectiva con el candidato", indicó el panelista. Rial, acotó que "él tiene una copia porque dice 'si a mí me pasa algo, hacé explotar todo'".

argenzuela lilia1.mp4

El testimonio del exnovio de Lilia Lemoine

"En el momento en que Javier blanquea con Fátima Florez como novia oficial, ella quiere destruirlo porque en realidad su único destino era ser primera dama", le contó la fuente a Mauro Federico, según reprodujo en Argenzuela.

El ex de Lilia también sostuvo que "Lemoine tiene un problema con cualquier mujer que se le acerque a Javier Milei", y que entonces comenzó a entrarle al mandatario por su debilidad que es su hermana. "Se metió a Karina en su bolsillo", dijo el periodista.

"Lo único que me preocupa es que al tener tan agarrado de las pelotas a Milei, ella decide a quién se echa y a quién no", le comentó el hombre, por ahora no identificado, al periodista de C5N.

Contó que ella tiene un video en el que un "dormido" Javier Milei, en su casa, revoleaba cosas en su casa, con el argumento de que "no están dolarizadas". Elementos de la vida cotidiana como un control remoto o ropa. "Cuando ves el video, parece un tipo con un brote psicótico", lamentó el ex de Lilia.

En otro tramo, Jorge Rial contó que el hombre le reveló que Lemoine aseguraba que Milei "tiene poderes de superhéroe".

"Todavía es la prostituta o la amante de Javier Milei. La relación con Fátima se la arruinó Lilia Lemoine. Ella la contrató a Jorge Zonzini para que la paseara por los medios para decir que era la tercera en discordia. Para ella es un orgullo ser la amante", relevó el ex.

argenzuela lilia2.mp4