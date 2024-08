Fabiola Yañez acusó al médico presidencial de ayudar a Alberto Fernández a tapar los golpes

Fue una de las discusiones que él terminó con un “terrible golpe de puño”, según recordó la ex primera dama.

“Estando allí junto a Alberto, lo llamamos al doctor Saavedra, Jefe de la Unidad Médica Presidencial, me dio globulitos de árnica y me dijo que se iba a ir con el tiempo”, sostuvo Yañez, quien dijo que estuvo días así en Olivos, obligada a no salir “para que no se viera el golpe”.

Ese episodio fue relatado por Fabiola en la presentación escrita que efectuó ante la Justicia y que forma parte de una grave denuncia que incluye todo tipo de violencia.

Fabiola Yañez declaró que Alberto Fernández la obligó a interrumpir un embarazo

Fabiola Yanez realizó una durísima presentación ante la justicia, a través de la cual pidió ser querellante en la causa contra Alberto Fernández, y reveló que sufrió "violencia reproductiva" y "golpes constantes" desde 2016.

Según dio a conocer la periodista de C5N Vanesa Petrillo, la exprimera dama acusa a Fernández de "lesiones graves doblemente calificada por el vínculo y perpetradas en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad”. A ello le suma amenazas coactivas.

En una primera presentación escrita, Yañez relata que "los actos de hostigamiento y el maltrato" comenzaron en el año 2016, cuando ambos convivían en el departamento de Puerto Madero, donde reside actualmente el exmandatario y que fue allanado días atrás.

Además, en uno de los tramos de la presentación, habla de “violencia reproductiva”, y revela que en 2016, apenas comenzaba su relación con Alberto Fernández, ella quedó embarazada, y ante una supuesta negativa de su pareja de seguir adelante, se vio inducida a abortar.

La periodista también hace referencia a la violencia verbal, que terminaban en bloques, y a los tratamientos psicológicos y psiquiátricos a los que tuvo que ser sometida que incluyeron la prescripción de medicamentos mientras "la mantenían dormida en Olivos".