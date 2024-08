Fabiola Yáñez prepara con su abogada la nueva declaración: ¿qué va a decir?

La declaración se dará después de la entrevista que dio a infobae.“Ésta persona (en relación al expresidente) estuvo durante dos meses, están todos los chats y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto o lo otro se iba a suicidar”, reveló desde Madrid.

Y contó: “Otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo, como es el acoso telefónico. Terrorismo psicológico. Había otro tipo de violencia. La violencia que había antes era acoso. Todo el día. Tenía que estar en el teléfono, porque si no estaba en el teléfono, era como que estuviera haciendo, no sé qué cosa. El tiempo me empezó a llevar a quedarme cada vez más encerrada dentro del departamento”.

Por su parte, el expresidente habló con el portal El Cohete a la Luna, de Horacio Verbitsky, sobre las imágenes donde se la ve a Yañez con varias lesiones en la cara y el cuerpo. Dijo que el hematoma fue producto de “un tratamiento estético contra las arrugas”.

Fernández explicó: “Si soy un golpeador, ¿por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad para que tuviéramos un hijo? ¿Por qué no hay un solo testimonio de alguien a quien ella le hubiera contado del alegado maltrato? Viví 17 años con Marcela Luchetti (la madre del hijo de ambos, Tani Fernández Luchetti) y 10 con Vilma Ibarra, y no hay un solo episodio de que yo las haya agredido”.

fabiola_yanez.jpg

Infidelidades

El periodista Raúl Tuny Kollmann contó en C5N que la nota en El diario al País no saldría. "Esta objetada por los abogados de Alberto para la publicación de las entrevistas. Se está dirimiendo en este momento", aseguró.

Embed - Revelan nuevos aspectos de la relación entre ALBERTO Y FABIOLA: "Hubo numerosas INFIDELIDADES"

"Lo que sigue es la declaración de Fabiola el martes y después cada uno presentará escritos, sus testigos y peritos. No es tan sencillo peritar las fotos. Un panel médico tiene que auditar las lesiones y los forenses dicen que sin el original es difícil hacerlo", explicó.

El periodista resaltó que existían rumores de infidelidades pero que nunca trascendió la violencia física. "La relación era una relación enfermiza desde antes de que llegue al gobierno Alberto Fernández. Eran públicas las infidelidades pero nunca se había hablado de golpes", dijo.

Por otra parte, Kolleman aseguró que Fabiola podría permitir que se levante el secreto médico y los profesionales que trabajaban en Olivos hablen.

fabiola yanez telefono