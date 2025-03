Facundo Manes denunció amenazas en el Congreso: "Alguien que estaba con Santiago Caputo me pegó"

"Vino Caputo y me amenaza. 'Ya vas a saber de mí'. Vino y me dijo 'no puedo creer lo que hiciste'. Y el que vino con Caputo me pegó", denunció el legislador ante los periodistas presentes.

El incidente se produjo como respuesta a que Manes le mostrara la Constitución al Presidente durante su discurso. "Si a un diputado de la Nación le pegan... Vino Santiago Caputo con alguien, acá en el pasillo", lamentó.

"Cuando yo le pregunto Milei, después Caputo me decía 'ya vas a saber de mí'. Vino enfurecido y me dijo 'ahora me vas a escuchar' y viene alguien que estaba con él y me pega dos piñas en el pecho. Estaba la gente de Clarín al lado", relató el diputado, visiblemente enojado por la situación.

El cruce de Facundo Manes con Javier Milei en la Asamblea Legislativa

Facundo Manes fue uno de los escasos legisladores opositores que este sábado estuvo presente en el Congreso para escuchar a Javier Milei abrir el 143° período de sesiones ordinarias del Congreso, ante una raleada Asamblea Legislativa.

Cuando el presidente hablaba de su intención de llevar adelante “un profunda reforma migratoria”, el diputado radical retrucó al discurso alzando la Constitución Nacional e inesperadamente Milei gritó: “Leela, Manes, te va hacer bien”.

"Supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada. Leela bien. Quizás tu versión es con inteligencia artificial y cambia de libertaria a kirchnerista, como hiciste vos, Manes”, le espetó el Presidente en medio de un griterío generalizado.

“Manes, te falta mucha teoría política”, le dijo Milei, mientras Victoria Villarruel pedía “silencio por favor mientras habla el Presidente de la Nación". Pero hasta el disertante hizo caso omiso, ya que continuó provocando al diputado y neurocientífico. “Te falta mucha lectura, Manes”, le gritó Milei.