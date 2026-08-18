Federico Sturzenegger difundió el DNU 70/23 de Javier Milei y se activan dos nuevos aeropuertos

Los pasajes ya se encuentran disponibles desde el 14 de agosto. Esta iniciativa tiene como finalidad principal facilitar los vuelos cortos, acercando ciudades pequeñas a los grandes aeropuertos de conexión. En ese sentido, para San Martín de los Andes resulta de pura lógica esta opción, que tiene sentido en sí misma y funciona como una vía de salida a Buenos Aires.