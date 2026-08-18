Federico Sturzenegger difundió el DNU 70/23 de Javier Milei y se activan dos nuevos aeropuertos
El funcionario Federico Sturzenegger destacó las nuevas rutas aéreas en Neuquén gracias a la reforma del código aerocomercial impulsada por Javier Milei.
El Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró en sus redes sociales el impacto del DNU 70/23 promovido por el presidente Javier Milei. La reforma del código aerocomercial permitió la habilitación de dos nuevas rutas aéreas intraprovinciales que conectarán la ciudad de Neuquén con Chos Malal y San Martín de los Andes.
Sturzenegger destacó el impacto del código aerocomercial en los vuelos cortos
A partir de septiembre, la aerolínea American Jet comenzará a operar estas conexiones, regresando rutas que no se operaban desde hace al menos 13 años. La empresa volará dos veces por semana entre la capital y Chos Malal, ubicada al norte de la provincia. Además, ofrecerá tres frecuencias semanales para unir a la ciudad capital con el aeropuerto Chapelco.
IMPORTANTE: A qué hora empieza el paro nacional este martes 18 de agosto
Los pasajes ya se encuentran disponibles desde el 14 de agosto. Esta iniciativa tiene como finalidad principal facilitar los vuelos cortos, acercando ciudades pequeñas a los grandes aeropuertos de conexión. En ese sentido, para San Martín de los Andes resulta de pura lógica esta opción, que tiene sentido en sí misma y funciona como una vía de salida a Buenos Aires.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario