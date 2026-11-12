Finalizó la misión comercial bonaerense en China: balance positivo y foco en exportaciones
Una delegación de empresas de la provincia de Buenos Aires participó en la CIIE de Shanghái. Buscaron la apertura del mercado y atraer inversiones de China.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires concluyó una exitosa misión comercial en la República Popular China. Una delegación integrada por ocho empresas bonaerenses participó activamente de la China International Import Expo (CIIE) en la ciudad de Shanghái, la reconocida exposición mundial de importación y exportación que reúne a proveedores internacionales para promover la apertura y los negocios en el mercado asiático.
La misión oficial estuvo encabezada por el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar, y la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi. Según destacaron ambos funcionarios, el balance general de las reuniones mantenidas fue "sumamente positivo".
Inversiones, exportaciones y tecnología: los ejes del viaje
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Durante su estadía, la comitiva no solo participó de la exposición internacional, sino que también mantuvo encuentros privados con empresas asiáticas que están evaluando "realizar inversiones en la provincia de Buenos Aires". A estos potenciales inversores se les presentó el perfil productivo bonaerense y se les detallaron las oportunidades vinculadas a infraestructura, facilidades logísticas y beneficios para la radicación de capitales.
La agenda tecnológica también ocupó un lugar central. La delegación oficial visitó el centro de investigación y desarrollo del gigante de las telecomunicaciones Huawei y mantuvo conversaciones con representantes de la automotriz Chery para explorar oportunidades de inversión en el pujante sector de la electromovilidad bonaerense. Asimismo, se reunieron con Edgelight, una firma dedicada a la fabricación de pantallas LED que demostró "mucho interés" en radicar una sede productiva para acceder de forma directa al mercado argentino.
Por el lado de las exportaciones, el subsecretario Ariel Aguilar remarcó que las empresas bonaerenses lograron realizar "contactos de utilidad" y proyectaron una agenda de trabajo para darle continuidad a las negociaciones. En este sentido, la subsecretaria Bembi adelantó que están muy cerca de concretar las primeras exportaciones en el sector de la miel, un rubro donde las empresas argentinas enfrentaban serias trabas para ingresar al mercado chino y que ahora, gracias a estas gestiones, podría lograr su primera venta al exterior durante este mismo año
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