Finalizó la misión comercial bonaerense en China: balance positivo y foco en exportaciones

Por el lado de las exportaciones, el subsecretario Ariel Aguilar remarcó que las empresas bonaerenses lograron realizar "contactos de utilidad" y proyectaron una agenda de trabajo para darle continuidad a las negociaciones. En este sentido, la subsecretaria Bembi adelantó que están muy cerca de concretar las primeras exportaciones en el sector de la miel, un rubro donde las empresas argentinas enfrentaban serias trabas para ingresar al mercado chino y que ahora, gracias a estas gestiones, podría lograr su primera venta al exterior durante este mismo año