Javier Milei mueve sus fichas y prepara un nuevo avance en el Congreso: qué proyecto será prioridad

La definición no es menor: el oficialismo busca darle mayor previsibilidad a su estrategia parlamentaria y coordinar los tiempos de las iniciativas que pretende convertir en ley. En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso sobre el escenario económico y repasó la evolución de las principales variables e indicadores que sigue de cerca el Gobierno.

El panel "La construcción de la mesa legislativa"

Santilli, entre los gobernadores y el próximo viaje a Catamarca

Otro de los puntos centrales de la reunión estuvo relacionado con el vínculo entre la Casa Rosada y las provincias. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, realizó un balance de las conversaciones y encuentros que mantuvo con gobernadores y adelantó parte de su agenda para los próximos días.

Este miércoles, el funcionario viajará a Misiones para participar de una reunión del Consejo del Norte Grande junto a mandatarios provinciales de la región. Pero la agenda no terminará allí. El viernes, Santilli viajará junto con Caputo a Catamarca, donde mantendrán reuniones con el gobernador Raúl Jalil y con el mandatario de Santiago del Estero, Elías Suárez.

El objetivo será avanzar en la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, una obra que involucra a ambas provincias.