Javier Milei mueve sus fichas y prepara un nuevo avance en el Congreso: qué proyecto será prioridad
La mesa política se reunió en Casa Rosada y puso en marcha la hoja de ruta del Gobierno para las próximas semanas. Sturzenegger presentó sus iniciativas.
El Gobierno de Javier Milei empieza a mover sus piezas para la próxima etapa y la mesa política volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada con una agenda cargada: proyectos de ley, desregulación, economía y negociaciones con los gobernadores.
El encuentro sirvió para ordenar las prioridades del oficialismo de cara al Congreso y definir cuáles serán las iniciativas que buscará empujar primero. En ese marco, uno de los protagonistas fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El funcionario detalló el cronograma de los proyectos que prepara su equipo y hubo una definición concreta: el mercado de capitales será el primer frente que el Gobierno buscará llevar al Congreso.
La decisión se inscribe dentro del plan de desregulación que impulsa la administración de Milei y que considera estratégico para profundizar el proceso de crecimiento económico. La intención oficial es avanzar con nuevas modificaciones que permitan desarmar regulaciones y facilitar el funcionamiento de distintos sectores.
El Gobierno de Javier Milei ordena su agenda en el Congreso
Durante la reunión también se puso la lupa sobre los proyectos que ya fueron enviados al Congreso. Los integrantes de la Mesa Política trabajaron en el armado de un calendario para establecer el orden en el que serán tratados los distintos proyectos oficiales.
La definición no es menor: el oficialismo busca darle mayor previsibilidad a su estrategia parlamentaria y coordinar los tiempos de las iniciativas que pretende convertir en ley. En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso sobre el escenario económico y repasó la evolución de las principales variables e indicadores que sigue de cerca el Gobierno.
Santilli, entre los gobernadores y el próximo viaje a Catamarca
Otro de los puntos centrales de la reunión estuvo relacionado con el vínculo entre la Casa Rosada y las provincias. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, realizó un balance de las conversaciones y encuentros que mantuvo con gobernadores y adelantó parte de su agenda para los próximos días.
Este miércoles, el funcionario viajará a Misiones para participar de una reunión del Consejo del Norte Grande junto a mandatarios provinciales de la región. Pero la agenda no terminará allí. El viernes, Santilli viajará junto con Caputo a Catamarca, donde mantendrán reuniones con el gobernador Raúl Jalil y con el mandatario de Santiago del Estero, Elías Suárez.
El objetivo será avanzar en la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, una obra que involucra a ambas provincias.
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