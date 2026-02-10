Fin de semana largo de Carnaval: ¿lunes y martes son feriados o días no laborables?
Se viene un descanso extendido de cuatro días desde el sábado 14 hasta el martes 17 inclusivo, pero crecen las dudas sobre la categoría de los asuetos.
El calendario de febrero, con la llegada del Carnaval, ha vuelto a poner en el centro del debate la diferencia técnica entre los feriados nacionales y los días no laborables, una distinción que genera especial interés bajo la actual política de "puentes turísticos" del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, desde el Ministerio del Interior ratificaron que el lunes 16 y el martes 17 de febrero mantienen su estatus de feriado nacional inamovible por Carnaval.
Esta confirmación despeja las dudas de los trabajadores, ya que, a diferencia de las jornadas no laborables que la administración de Javier Milei suele implementar de forma optativa para las empresas, estos dos días están plenamente resguardados por la Ley de Contrato de Trabajo.
La relevancia de esta categorización impacta directamente en la liquidación de haberes y en el derecho al descanso. Al tratarse de feriados nacionales, rigen las normas del descanso dominical, lo que implica que aquellos empleados que presten servicios durante estas jornadas deben percibir una remuneración doble.
En contraste, en los días denominados "no laborables", la decisión de interrumpir la actividad queda en manos del empleador y la paga es simple, una diferencia sustancial que los trabajadores deben tener en cuenta para el próximo fin de semana largo de este 2026.
Cómo es el fin de semana largo de Carnaval
Al tratarse de dos jornadas consecutivas que se acoplan al sábado y domingo previos, el país vivirá un fin de semana largo de cuatro días. Este esquema se mantiene inalterado en todo el territorio nacional, siendo una de las fechas con mayor movimiento turístico y ocupación hotelera en las provincias del norte y en los centros veraniegos de la Costa Atlántica.
Con esta confirmación, el cronograma de feriados de 2026 asegura su primer gran respiro para el sector privado y público por igual, despejando las versiones que sugerían una posible quita de la obligatoriedad para estas fechas.
El Calendario nacional de feriados de 2026 en la Argentina
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo.
- Lunes 16 y Martes 17 de febrero: Carnaval.
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)
Días no laborables
- Lunes 23 de marzo: antes del feriado del 24 de marzo.
- Viernes 10 de julio: para extender el descanso tras el 9 de julio.
- Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario