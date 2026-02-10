Fin de semana largo de Carnaval: ¿lunes y martes son feriados o días no laborables?

Cómo es el fin de semana largo de Carnaval

Al tratarse de dos jornadas consecutivas que se acoplan al sábado y domingo previos, el país vivirá un fin de semana largo de cuatro días. Este esquema se mantiene inalterado en todo el territorio nacional, siendo una de las fechas con mayor movimiento turístico y ocupación hotelera en las provincias del norte y en los centros veraniegos de la Costa Atlántica.

Con esta confirmación, el cronograma de feriados de 2026 asegura su primer gran respiro para el sector privado y público por igual, despejando las versiones que sugerían una posible quita de la obligatoriedad para estas fechas.

El Calendario nacional de feriados de 2026 en la Argentina

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 y Martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)

Días no laborables

Lunes 23 de marzo: antes del feriado del 24 de marzo.

Viernes 10 de julio: para extender el descanso tras el 9 de julio.

Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.