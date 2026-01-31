Decisión del gobierno de Javier Milei: qué va a pasar con los feriados de Carnaval en febrero 2026
Con el primer fin de semana largo del año a la vuelta de la esquina, crece la expectativa y la pregunta clave: si será un finde XL para todos o no.
De cara a los Feriados y al posible fin de semana largo, se confirmó cómo quedará el calendario de Carnaval, una definición clave a pocos días del primer asueto del año. No se trata de días no laborables sujetos a decisión del empleador, sino de feriados nacionales con el mismo alcance legal que fechas emblemáticas.
La ratificación llegó a través del calendario oficial del Ministerio del Interior y despejó dudas tanto para trabajadores como para el sector turístico. Según lo establecido, el lunes 16 y el martes 17 de febrero serán feriados inamovibles, una condición que tiene impacto directo en la actividad laboral y en la planificación de viajes.
En ese marco, la mayoría de los trabajadores tendrá descanso obligatorio. En los casos en que se deba cumplir con la jornada laboral, la ley establece el pago doble, tal como lo indica la Ley de Contrato de Trabajo, una definición que también impulsa el movimiento turístico en todo el país.
Los feriados por carnavales: qué sucederá
Con la ratificación de los Feriados de Carnaval, queda definido el primer fin de semana largo de cuatro días del año, una oportunidad clave para planificar escapadas y mover el turismo interno. La decisión se enmarca en una estrategia que apunta a repetir el impacto económico que dejaron los últimos feriados en distintos destinos del país.
De esta manera, el descanso extendido se organizará desde el sábado 14 de febrero y continuará el domingo 15, para luego sumarse el lunes 16 y el martes 17 de febrero, ambos declarados feriados inamovibles de Carnaval, lo que garantiza cuatro días consecutivos de pausa laboral y alto movimiento turístico.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo
