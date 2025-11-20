MinutoUno

"Firmado por mí": el posteo de Patricia Bullrich para quienes tramitaron su DNI en la última semana

La aún ministra de Seguridad anunció que su firma consta en los documentos tramitados recientemente: "Cuidalo, no lo pierdas. Es una edición limitadísima".

Firmado por mí: el posteo de Patricia Bullrich para quienes tramitaron su DNI en la última semana

Patricia Bullrich volvió a sorprender a sus seguidores en la mañana de este 20 de noviembre, con un posteo como suele acostumbrar a hacer: "DNI: BULLRICH VERSIÓN. EDICIÓN LIMITADA. SIN STOCK", comenzó escribiendo la todavía ministra de Seguridad y luego procedió a explicar de qué trataba su publicación en X.

"Si la última semana te hiciste un DNI nuevo, lo vas a tener firmado por mí. Cuidalo, no lo pierdas. Es una edición limitadísima", continuó escribiendo. Y añadió: "Ahora le toca al Colo", en referencia a Diego Santilli, el flamante ministro del Interior, tras la renuncia de Lisandro Catalán.

Patricia Bullrich celebró el veredicto contra los Sena y apuntó al " silencio de cierto feminismo"

El pasado sábado se expidió el jurado popular que debía hallar culpables o inocentes a los siete imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, habiendo declarado culpables a seis de los procesados; entre ellos, a Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña, y el hijo de ambos, autor material del crimen.

Emerenciano y César Sena, y Marcela Acuña, al momento del veredicto.

Una vez conocido el veredicto tras la deliberación que se inició el viernes último, Patricia Bullrich celebró la condena a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, líderes del clan, calificando que se hizo justicia “clara y ejemplar”.

"Se hizo justicia. Y la justicia, cuando llega, tiene que ser clara y ejemplar”, indicó la ministra de Seguridad en redes sociales, señalando: “Estuve en el barrio de los Sena. Feudales, dueños del territorio y de la vida de la gente. Así se sentían”.

Para Bullrich, “a Cecilia Strzyzowski la asesinaron y la quemaron durante horas. Creyeron que la protección política y el silencio de cierto ‘feminismo’ los iba a salvar. No los salvó nada. Fueron acusados. Van presos”, concluyó la senadora electa por La Libertad Avanza (LLA).

