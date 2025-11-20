"Firmado por mí": el posteo de Patricia Bullrich para quienes tramitaron su DNI en la última semana

"Se hizo justicia. Y la justicia, cuando llega, tiene que ser clara y ejemplar”, indicó la ministra de Seguridad en redes sociales, señalando: “Estuve en el barrio de los Sena. Feudales, dueños del territorio y de la vida de la gente. Así se sentían”.

Para Bullrich, “a Cecilia Strzyzowski la asesinaron y la quemaron durante horas. Creyeron que la protección política y el silencio de cierto ‘feminismo’ los iba a salvar. No los salvó nada. Fueron acusados. Van presos”, concluyó la senadora electa por La Libertad Avanza (LLA).

tuit bullrich condena clan sena