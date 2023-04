Alberto Fernández, sobre el FMI: "No podemos dejar que nos asfixien"

"No vamos a renunciar a esto, ya se lo expliqué al Fondo. Se los dije mil veces al Fondo. No nos van a asfixiar, no podemos dejar que nos asfixien y menos cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Vamos a hacer todo lo necesario para pasar este año tan difícil sin sacarle a nadie lo que tiene derecho a tener", dijo el Presidente al inaugurar una exposición de diseño e innovación industrial más grande de los últimos 50 años con más de 400 pymes de todo el país en el Centro Cultural Kirchner.