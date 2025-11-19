Karen Reichardt, salpicada por los libros de contabilidad de Fred Machado
Según trascendió este martes, el exmarido la diputada electa de La Libertad Avanza, también habría recibido dinero del empresario que complicó a José Luis Espert.
José Luis Espert estará de licencia en la Cámara de Diputados hasta el final de su mandato, que termina el 10 de diciembre. En esa fecha asumirá la segunda de la lista de La Libertad Avanza, Karen Reichardt, si es que no se ve alcanzada por la maldición de los libros contables de Fred Machado.
Machado fue detenido en 2021 en el marco de una investigación de la Justicia de los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico pero recién este año el Gobierno argentino aprobó su extradición. Para entonces el daño ya estaba hecho a la campaña de José Luis Espert por su reelección en Diputados.
La que avanzó en vez fue Karen Reichardt, que era la segunda en la lista de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. Y este martes trascendió que el exmarido de la flamante diputada, Gustavo Balabanian, tendría vínculos con Fred Machado.
En particular, el nombre de Balabanian aparece en los libros de contabilidad de Machado porque el 24 de agosto de 2015 la empresa South Aviation le giró U$S 230.000 a su cuenta en el Bank of America, informó el sitio El Destape.
Machado, cuyo nombre completo es Federico Andrés Machado, es piloto y propietario de la compañía South Aviation.
El empresario argentino -que pasó cuatro años detenido en su mansión de Viedma- también ostentó el título de CEO de la compañía Minas del Pueblo, que contrató a José Luis Espert en 2019 para un trabajo de "consultoría" a cambio de un millón de dólares en cuotas.
Durante 2020 Espert llegó a cobrar dos de las cinco cuotas de U$S 200.000 pero nunca terminó el trabajo, según explicó en su descargo público, cuando todavía soñaba con la posibilidad de renovar su banca -y sus fueros- en Diputados.
Una vez que el economista quedó fuera de juego por su vínculo con el empresario que hoy enfrenta cargos en Texas por lavado de activos y narcotráfico, la paridad de género hizo lo suyo en la lista de La Libertad Avanza y Karen Reichardt dio un paso al frente.
Sin embargo, esta semana quedó en evidencia que la diputada electa -o su entorno, al menos- está vinculada a Machado y a su exsocio Sergio Mastropietro. Esa conexión es explorada en la causa que investiga el juez federal Sebastián Casanello.
Casanello llegó a Balabanian y a Reichardt cuando investigaba la trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que le costó el puesto a su titular, Diego Spagnuolo, y que salpicó a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
