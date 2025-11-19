Karen Reichardt, salpicada por los libros de contabilidad de Fred Machado

El empresario argentino -que pasó cuatro años detenido en su mansión de Viedma- también ostentó el título de CEO de la compañía Minas del Pueblo, que contrató a José Luis Espert en 2019 para un trabajo de "consultoría" a cambio de un millón de dólares en cuotas.

Durante 2020 Espert llegó a cobrar dos de las cinco cuotas de U$S 200.000 pero nunca terminó el trabajo, según explicó en su descargo público, cuando todavía soñaba con la posibilidad de renovar su banca -y sus fueros- en Diputados.

Una vez que el economista quedó fuera de juego por su vínculo con el empresario que hoy enfrenta cargos en Texas por lavado de activos y narcotráfico, la paridad de género hizo lo suyo en la lista de La Libertad Avanza y Karen Reichardt dio un paso al frente.

Sin embargo, esta semana quedó en evidencia que la diputada electa -o su entorno, al menos- está vinculada a Machado y a su exsocio Sergio Mastropietro. Esa conexión es explorada en la causa que investiga el juez federal Sebastián Casanello.

Casanello llegó a Balabanian y a Reichardt cuando investigaba la trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que le costó el puesto a su titular, Diego Spagnuolo, y que salpicó a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.