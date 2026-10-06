Fuerte ataque del biógrafo de Milei a la Iglesia con acusaciones e insultos antes de la visita de León XIV
Nicolás Márquez lanzó duras calificaciones contra la Iglesia y sus dirigentes en redes sociales. Sus dichos se producen a pocos días de la visita del Papa.
Mientras el Gobierno en pleno intenta capitalizar la próxima visita del papa León XIV, el biógrafo de Javier Milei decidió ir a contramano y utilizó sus redes para insultar directamente a la Iglesia Católica.
En la previa de la esperada visita papal, Nicolás Márquez volvió a desatar la controversia t ras lanzar severos ataques hacia la Iglesia Católica a través de sus redes sociales. Las declaraciones del ensayista de extrema derecha generaron un fuerte impacto político y religioso por el momento en que fueron expresadas.
En su publicacione, Márquez se refirió en términos despectivos al papa Francisco, al que tildó de hereje y a toda la cúpula de la Iglesia al calificarlos como "amanerados" y acusarlos de "corruptos". Como si esto fuera poco y haciendo gala de su ignorancia también los señaló como "izquierdistas" como si eso fuera un delito.
Tensión en la antesala de la visita papal
Las agresivas expresiones del referente libertario se producen en un contexto sumamente sensible para el Poder Ejecutivo. Tras las declaraciones, la Casa Rosada busca mantener la cautela e institucionalidad en la antesala de la llegada de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, evento para el cual el Gobierno ya convocó a reuniones preparatorias con la Conferencia Episcopal Argentina.
El exabrupto de Márquez expone nuevamente las fricciones ideológicas internas dentro del seno del gobierno, en un momento en que la gestión nacional intenta encauzar el diálogo institucional ante la inminente llegada del sumo pontífice.
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