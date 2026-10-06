Fuerte ataque del biógrafo de Milei a la Iglesia con acusaciones e insultos antes de la visita de León XIV

La Iglesia Católica (o lo que queda de ella) tras el bochornoso "papado" del hereje Bergoglio, es hoy una institución dirigida por amanerados, izquierdistas y corruptos disfrazados con sotana: el sorete de García Cuerva es un fiel reflejo de ese turbio estado de situación. pic.twitter.com/7FZDHdjeH5 — Nicolás Márquez (@NickyMarquez1) October 4, 2026

En su publicacione, Márquez se refirió en términos despectivos al papa Francisco, al que tildó de hereje y a toda la cúpula de la Iglesia al calificarlos como "amanerados" y acusarlos de "corruptos". Como si esto fuera poco y haciendo gala de su ignorancia también los señaló como "izquierdistas" como si eso fuera un delito.