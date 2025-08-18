La exsecretaria viral de Gerardo Milman se filmó llorando: "Gerson me acaba de dejar"

Battle Casas fue relatando lo que fue el minuto a minuto de la despedida, que aparentemente será solo por un tiempo. "Después de estar 25 días juntos recorriendo el mundo, Gerson tomó. la decisión de volver a Buenos Aires. No puedo ser egoísta así que lo apoyé", contó.

"Nos dimos el abrazo más grande del mundo. Pensé que iba a ser como las películas que se iba a arrepentir a último momento. Me fui llorando. Vamos a ver cómo me levanto mañana", finalizó la joven su historia.

novia gerson