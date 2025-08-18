La exsecretaria viral de Gerardo Milman se filmó llorando: "Gerson me acaba de dejar"
La joven influencer volvió a ser tendencia este lunes al relatar cómo fue su despedida de su novio, luego de que su historia fuera muy comentada en las redes sociales.
La influencer santafesina Daniela Batlle Casas se volvió viral días atrás por sus videos con su novio "Gerson", para que luego se conociera que fue una de las secretarias del diputado Gerardo Milman, implicado en el atentado a Cristina Kirchner; y luego de la exposición en redes que tuvo, este lunes sorprendió a todos con el anuncio relacionado con su pareja.
Lo que al parecer era un simple viral de una pareja vacacionando por Europa, con reacciones de todo tipo, terminó teniendo un giro inesperado una de las integrantes resultó ser una de las exasesoras de Milman.
De historial tanto en la política como en la TV, la influencer hizo un descargo, en su momento, bastante flojo de papeles asegurando no saber nada sobre el intento de magnicidio, pese a haber sido parte de la extensa lista de asistentes del diputado en el momento del intento de asesinato a Cristina.
Y luego de varios días en los que se fueron conociendo informaciones tanto de Battle Casas como de "Gerson", este lunes la joven volvió a ser tendencia por un video en el que contó que tuvieron que separarse.
"Es la primera vez que hago un video llorando. Estoy acá en el aeropuerto porque Gerson me acaba de dejar", comenzó Daniela su relato, en el que reveló que su pareja decidió dejarla en Europa para volverse a la Argentina."No doy más de la tristeza. Nunca pensé que iba a llegar este momento", lamentó.
Battle Casas fue relatando lo que fue el minuto a minuto de la despedida, que aparentemente será solo por un tiempo. "Después de estar 25 días juntos recorriendo el mundo, Gerson tomó. la decisión de volver a Buenos Aires. No puedo ser egoísta así que lo apoyé", contó.
"Nos dimos el abrazo más grande del mundo. Pensé que iba a ser como las películas que se iba a arrepentir a último momento. Me fui llorando. Vamos a ver cómo me levanto mañana", finalizó la joven su historia.
