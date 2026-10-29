Fuga de Flávio Bolsonaro: la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó preservar las cámaras del aeropuerto

La investigación se originó en las denuncias presentadas en los tribunales federales de Comodoro Py por la salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina. Entre ellas, la impulsada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano, que quedó radicada ante el juzgado de Capuchetti, y otra presentada por el diputado nacional Esteban Paulón que se anexó a ese expediente.

Las presentaciones plantearon interrogantes sobre el papel que pudieron haber tenido integrantes del Gobierno nacional y sobre las condiciones en las que se produjo la salida del dirigente brasileño. También apuntaron a esclarecer si existieron gestiones o decisiones de funcionarios que hubieran facilitado el traslado y si se omitieron controles que correspondían.

En ese marco, las denuncias mencionaron posibles responsabilidades de funcionarios nacionales, entre ellos el presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, entre otros.

Las medidas ordenadas por la jueza Capuchetti constituyen pasos preliminares para reunir documentación y registros antes de avanzar en la determinación de los hechos. El objetivo será establecer qué ocurrió, quiénes intervinieron y si existió alguna actuación irregular de funcionarios argentinos en torno al ingreso y la salida de Flávio Bolsonaro del país.

Diego Santilli defendió la participación del Gobierno en la fuga de Flávio Bolsonaro hacia los Estados Unidos

En medio del escándalo por la fuga del ex candidato presidencial de Brasil, Flávio Bolsonaro, el Jefe de Gabinete Diego Santilli defendió la complicidad del gobierno de Javier Milei para facilitar que el líder de la ultraderecha en ese país pueda escapar a la Justicia y refugiarse como refugiado político de Donald Trump.

“Como lo expresó la Dirección General de Migración: ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones”, aseguró Santilli cuando le preguntaron por el traslado del hijo del convicto expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple condena por haber liderado una intentona golpista contra Luiz Inácio Lula da Silva.

En Estados Unidos Flávio Bolsonaro se encontró además con su hermano Eduardo, también requerido por la justicia de Brasil y acobijado por Trump.

Santilli fue consultado durante su participación en la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que se desarrolla en Rosario y reúne a funcionarios nacionales, gobernadores, representantes de grandes proyectos productivos y pequeñas y medianas empresas.

Ante la consulta sobre si le había resultado extraña la maniobra, el jefe de Gabinete insistió en que el senador brasileño no tenía impedimentos para ingresar o salir del territorio argentino. “Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara. Viajó a EEUU vía Guayaquil”, sostuvo.

Y agregó: “Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación. Migraciones autorizó porque no había ningún impedimento”.

Flávio Bolsonaro prófugo

Flávio Bolsonaro escapó de Brasil hacia los Estados Unidos en un avión privado que abordó, junto con su esposa y sus dos hijas, en Puerto Iguazú, provincia de Misiones.

La huida contó con la intervención del gobierno de Javier Milei en la organización logística del viaje. De hecho, apenas llegó a Miami, Bolsonaro agradeció a Trump y a Milei quienes colaboraron con su fuga. Tras el estallido del escándalo se supo que fue el gobierno libertario el que le ofreció la posibilidad de utilizar Puerto Iguazú como vía de salida y funcionarios nacionales conocieron los detalles del operativo de escape.

La actuación de las autoridades argentinas también abrió cuestionamientos de sectores de la oposición, que preparan ahora interpelaciones a funcionarios nacionales para conocer más detalles sobre el procedimiento.

El referente de la ultraderecha brasileña enfrenta tres causas penales abiertas en la justicia por blanqueo de capitales, corrupción y difamación. Su situación judicial se agravó después que la Corte Suprema ordenara investigar las fuentes de financiamiento de su campaña electoral.

La justicia sospecha una posible injerencia extranjera en las elecciones presidenciales a través de una financiación irregular, una manipulación en plataformas digitales y un favorecimiento futuro a cambio de beneficios en el país.

El juez Flávio Dino cree que detrás está la organización Rockbridge Network, fundada entre otros por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance.