Fuga de Flávio Bolsonaro: una fiscal pidió informes a Migraciones

Las presentaciones fueron realizadas por el diputado Esteban Paulón y el dirigente Gabriel Solano que coinciden en que la Justicia debe determinar si hubo coordinación entre distintas áreas del Estado argentino para permitir que Bolsonaro cruzara la frontera, abordara un avión privado y continuara su viaje hacia Estados Unidos.

Piden establecer si las autoridades argentinas conocían las restricciones judiciales que pesaban sobre el dirigente brasileño y, en ese caso, si omitieron actuar o colaboraron deliberadamente para facilitar su salida.

Desde el Gobierno argentino se informó que Bolsonaro y su familia ingresaron con documentación de viaje válida y sin impedimentos legales registrados en los sistemas migratorios nacionales.

Reencuentro y desafiante mensaje de los Bolsonaro desde EE.UU.: "No abandonaremos Brasil"

El reencuentro de la familia Bolsonaro en territorio estadounidense quedó formalizado con la publicación de una imagen compartida por el exdiputado Eduardo Bolsonaro junto a su hermano, el senador Flávio Bolsonaro, tras consumarse su salida del país luego de la derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

"Ayer fue un día largo, quizás el más largo de mi vida. Pero lo logramos. Incluso desde fuera, no abandonaremos Brasil", expresó Eduardo en sus redes sociales. En la foto, ambos posan junto a una bandera brasileña tras la maniobra que el legislador justificó como una medida de resguardo familiar ante las causas judiciales en su contra.

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Oposición desde el exterior

La confirmación de la reunión se dio en paralelo al escándalo por la proclama que Flávio difundió desde el extranjero, donde utilizó un escudo apócrifo e inicialmente se autodefinió como "presidente electo" antes de corregir el texto por "líder de Brasil".

Mientras sus aliados locales cuestionan la decisión de dejar el país en este momento, los hermanos ratificaron que continuarán su actividad política fuera de las fronteras brasileñas para intentar liderar los cuestionamientos a la actual gestión gubernamental.