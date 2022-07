Gabriela Cerruti aseguró que el Presidente "habla con la Vicepresidenta y con todos los funcionarios"

Tras destacar el fuerte crecimiento que registró en mayo la actividad de la industria y la construcción, con incrementos de 11,9% y 19,9% interanuales, respectivamente, afirmó: "Esto muestra que estamos en un momento de crecimiento, que hay que sostener, cuidar y seguir llevando adelante".

"El plan de trabajo (de la ministra de Economía, Silvina Batakis) implica sostener el programa y el rumbo económico como se viene haciendo", afirmó

Cerruti en su habitual conferencia de prensa de los días jueves en Casa de Gobierno.

En relación a la inflación, señaló que "va a haber medidas que tienen que ver con los precios específicamente, ya sea con precios cuidados, pero también con crecimiento, creación de empleo, ajuste de salarios y todas aquellas medidas que hacen a la formación de precios".

"Hay una batería de medidas que hay que tomar y la inflación tiene ahora un componente muy fuerte externo", subrayó en referencia a los efectos colaterales generados en materia económica por la invasión de Rusia a Ucrania.

Por otra parte, aseguró que el Gobierno espera que "las remarcaciones especulativas de los últimos días" sean "una práctica que no siga adelante" porque "estaban generando un clima de incertidumbre alrededor de una posible estampida o corrida que no sucedió y no está sucediendo".

"Esperamos que acaben rápidamente las maniobras especulativas, y que todos entiendan que cuando hablamos de los precios de los productos estamos haciéndolo de los alimentos de los argentinos y las argentinas", señaló.

En relación a la decisión de hoy del Banco Central de restringir la financiación en cuotas de consumos en tiendas libres de impuestos, explicó que el Gobierno "priorizará dólares para medicamentos, autopartes, fertilizantes y otros que hagan crecer la producción y el trabajo" antes que a las "compras suntuosas".

Por otra parte, Cerruti afirmó que la ministra Batakis va a anunciar los nombres de los funcionarios que lo acompañarán en su gestión "apenas lo tenga confirmado".

