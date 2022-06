Gasoducto Néstor Kirchner: expertos coinciden en que la licitación fue correcta

Rafecas quedó a cargo de la causa al recibir la primera de las tres denuncias que se presentaron en los tribunales federales derivadas de la información "off the record" que tuvo origen en el Ministerio que estuvo a cargo de Kulfas sobre supuestas irregularidades y direccionamiento del llamado a licitación para la obra.

El contenido del informe en off fue desmentido por la empresa y el propio ex ministro aseguró a la justicia que no hubo ningún acto de corrupción.

En las audiencias, los expertos explicaron cómo trabajan en la extracción de gas, aspectos técnicos de la producción y transporte. Y todos coincidieron en la importancia y el apuro por la puesta en funcionamiento de Vaca Muerta.

Hoy expusieron por TGN Carlos Ranzani y Marcelo Brinchetto, por TGS el Ingeniero Jorge Lacasta, por Energas, el ingeniero Luis María Buisel y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, el ingeniero Gustavo Cavallo.

Los expertos fueron coincidentes en que se cumplieron normativas internacionales standard.

Al ser citado como testigo, Matías Kulfas sostuvo que “en ningún momento” hizo mención a actos de corrupción”. "Si hubiese tenido algún elemento que indicara la existencia de posibles actos de corrupción, los habría denunciado en sede judicial”.

Se justificó en que todas las discusiones que se dieron fueron “políticas”, motivadas por las críticas que le había hecho a su área la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el acto de 100 años de YPF.

El lunes declaró Antonio Pronsato, exfuncionario quien estuvo a cargo de la Unidad Ejecutora desde febrero hasta mayo de este año. Negò haber sido objeto de tráfico de influencia o negociación incompatible por parte de algún funcionario para beneficiar a alguna empresa en la licitación. Dijo que su renuncia se debió exclusivamente a las demoras en las tomas de decisiones.