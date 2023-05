Fuerte cruce entre Reynaldo Sietecase y Romina Manguel por el atentado a Cristina

En este marco, Romina Manguel estaba aclarando en un programa radial que, pese al borrado, toda la información del celular de la secretaria fue recuperada y “no había absolutamente nada” relacionado al intento de asesinato a la vicepresidenta, cuando el conductor Reynaldo Sietecase la cruzó al aire.

“La quererla pide los celulares de estas dos mujeres, la jueza María Eugenia Capuchetti dijo que no. Empiezan las recusaciones a la jueza, las cuales fueron denegadas. Cuando Capuchetti delega la investigación al fiscal Carlos Rívolo la Cámara pide los celulares”, recopiló Manguel sobre el accionar de la Justicia.

La periodista informó que – según lo escrito en la causa - Carolina Gómez Mónaco declaró que había cambiado el celular, mientras que Ivana dijo que lo borro porque tenía fotos íntimas y no quería que salieran a la luz.

Tras contar que Milman les había advertido a sus secretarias sobre el pedido de los teléfonos por parte de la Justicia, Manguel aclaró: “El fiscal federal recuperó todo y en el teléfono no había absolutamente nada. No es cierto que se haya pedido todo lo del teléfono, se recuperó y está en la causa”, replicó la periodista según le dijo la fiscalía y reiteró: “Esto está en el expediente”.

Fue entonces cuando Sietecase le dijo que le parecía “rarísimo” la falta de pedido de la jueza Capuchetti.

Manguel, insistió en que la información “no se perdió” y sostuvo: “Me parece altamente improbable que Rívolo diga una cosa y sea otra. Según la querella de Cristina Kirchner quieren encontrar algo que los vincule… No hay nada entre estas dos mujeres”.

Sietecase quiso aclarar su postura: “Yo no estoy asociando de ninguna manera a Patricia Bullrich con el atentado, me parece que no hay elementos que lleven una línea directa hacia patricia Bullrich de ninguna manera, me parece que es parte del juego nocivo de la política. Para acusaciones de tanta gravedad, como podría ser encubrir un atentado, tenés que tener elementos”.

“Veo que cada vez que se abren puntas hacia la política la Justicia las obtura rápidamente”, agregó.

Romina Manguel continuó basándose en la causa y recalcó una vez más: “Hoy están los datos, si los datos que están no les gustan… No hay nada que indique que estas dos mujeres hablaron entre ellas o con Milman, no hay nada en los teléfonos, se recuperó, no se perdieron (los datos)”.

Además, según la periodista, las dos secretarias “dijeron que no habían estado en la reunión, cuando les mostraron el video dijeron no recordado ni recordar lo que dijo el testigo, que Milman habría dicho ‘cuando maten a cristina voy a estar camino a la Costa’”.

Reynaldo Sietecase quiso aclarar su postura y el cruce con su colega: “Lo que disentimos es que yo veo que cada vez que en este caso se va con alguna hacia la política, la Justicia rápidamente lo encorseta”.

Manguel entonces le mencionó que “los teléfonos no dicen lo que muchos quieren que digan” y que “muchos colegas de judiciales que tienen la misma información que yo y todavía, a esta hora, siguen diciendo que se perdió lo que había en los teléfonos. Hay una manipulación de la información, es como ‘ la noticia deseada o la noticia real”.

cruce sietecase manguel

“Yo no participo nunca de eso" - se atajó Sietecase - "Me parece un dislate que digas que me peleo con la realidad, de ninguna manera”, le respondió el conductor de forma contundente.

Sin embargo, Manguel le recordó lo que había dicho el conductor radial en el pase con Tenembaum: “Hoy estaban diciendo con Ernesto a la mañana que se habían borrado los teléfonos…”.

“Lo que yo dije es que borraron los teléfonos. Gerardo Milman tiene que explicar porqué llevó a esta chica, con quien tenía una relación que no sabemos cuál era, a una oficina le borraron el teléfono, y me parece grave”, insistió Sietecase.

“Vos agregás que fuentes de la Justicia te dicen a vos que en el expediente figura que recuperaron las cosas”, le lanzó a su colega, poniendo en tela de juicio su objetividad e insistiendo en que él no estaba "peleado con la realidad".

Ella insistió: "No es lo mismo 'se borró' que 'se recuperó'. Yo dije 'vos creés que un fiscal me va a decir dos pelotudeces que están en la causa y yo lo voy a creer'", le replicó.

La discusión finalizó luego de que Sietecase repitiera una y otra vez que él había dicho "se borraron" porque no tenía información sobre la recuperación de los datos. Manguel terminó diciendo "ok, listo, ahí entendí", pero el conductor acotó: "Te costó".